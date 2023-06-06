徐濠縈青頭新Look賀「炳強」Sucy出世100日　家姐Lucy跳舞助慶

李璨琛與梁志瑩（Sophia/李老母）的細女Sucy（李斐斐）在今年2月20日出世，肥嘟嘟唔多笑的表情，被媽媽改花名叫「炳強」，與家姐Lucy（李元元）經常拍住上出Po，瞬間成為網絡紅人。轉眼Sucy已經100日大，日前父母為她舉行百日宴，徐濠縈、陳冠希好友兼潮店拍檔潘世亨（Kevin Poon）一家三口亦有畀面到賀，並在社交平台分享合照，場面熱鬧。

Sucy真係cute x 1000000。（ig@waiwai_vive）

Sucy雖然好少笑，但搞笑樣真係惹人討好。（ig@waiwai_vive）

主角Sucy一身淡黃色BB裝配粉藍色帽仔，好合作無瞓覺，每張合照都睜開眼睛，被友人形容「cute x 1000000」。而向來表演慾強的Lucy就伙拍另一位小朋友在台上表演跳舞助慶，拍節感十足，帶動全場氣氛，人人都拎住手機爭相拍照，表現出小明星風範。

Sucy百日宴，Kevin Poon一家三口到賀。（ig@kpee）

Lucy同另一個小朋友表演助慶。（ig@waiwai_vive）

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至於Kevin Poon跟楊穎（Angelababy）師妹、混血模特兒麥少瑜（Fiona）在2021 年一索得男，其混血囝囝亦成為焦點，與Lucy 捉手仔做好朋友。而俆濠縈為了這個派對，更特意染了一頭清新的「青頭Look」示人，配搭黑色露背裝前後扭動拍照之餘，又抱起Kevin Poon 囝囝影相；徐濠縈擘大個口表現興奮，反而小朋友完全唔識畀反應，形成強烈對比，畫面有趣。

徐濠縈乜事擘大個口得個窿？（ig@hilaryxtsui）

Lucy至愛嘅公主裙。（ig@hilaryxtsui）

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