stickers印尼肥仔Tatan近照曝光　標誌性光頭換長髮竟然係咁樣...

9歲來自印尼的Tatan stickers在通訊軟件上廣泛使用，由於外形可愛表情生動，使他年紀輕輕已經有260多萬追蹤者，人氣直逼知名明星！近日他在抖音平台宣布來中國的消息，將跟中國男籃球員郭艾倫會面，倆人一會面即來個大擁抱，惟Tatan身形太肥胖，重到連國家級籃球員都抱不動他，場面十分好笑！



印尼肥仔Tatan (ig圖片)

Tatan4歲時因可愛搞笑的Stickers火遍全網，年紀輕輕已經有260多萬追蹤者，雖然有不少人認為Tatan長大後沒兒時可愛，但仍無阻他的高人氣！近日他最新狀況曝光，Tatan已將標誌性光頭除去，變成短髮少年，兼且無再戴眼鏡，輪廓慢慢突出，樣子越發成熟。日前他在抖音平台宣布來中國遊玩，更會合體國家級籃球員郭艾倫，計劃到廣州與郭艾倫一起度假散步。

Tatan輪廓慢慢突出，樣子越發成熟。（影片截圖）

而郭艾倫早前亦在抖音分享二人在機場見面的影片，他難掩興奮心情，一見面即上前與Tatan擊掌，Tatan亦脫下口罩親他臉頰作回禮，惟郭艾倫想抱起他時，一向身形健碩的他竟感到困難，更邊抱邊「唉唉聲」，花費好大力氣才抱起Tatan，十分好笑。而Tatan則一如既往可愛，雖然長高了，但肥胖的身形卻絲毫未變，但無論如何相絲粉絲對他的喜愛不會變。

一向身形健碩的他竟感到困難，更邊抱邊「唉唉聲」，花費好大力氣才抱起Tatan。（影片截圖）

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