內地富二代近三萬呎超級豪宅逐格睇　花園有假山魚池設K房鐵板燒

內地超級富二代王思聰是萬達集團王健林的獨生子，擁有千億身家，更因為經常在網上炫富而為人熟識，不過其實內地還有不少富二代相對低調，近日有一位在抖音坐擁逾47萬粉絲的網紅Justin，作客朋友Eason位於中山的屋企，更拍片帶大家參觀對方占地4畝（約28,704平方呎）的超級豪宅！



Justin的好友Eason是內地銀馬集團CEO。（影片截圖）

據知Justin的好友Eason是內地銀馬集團CEO，該公司主要經營服裝批發市場，現時已橫跨購物中心、酒店餐飲、物流等眾多相關領域，業務甚廣，而Eason爸爸就是集團創辦人，所以他名副其實是一位富二代。片中所見，大屋花園內設有一個10米深的魚池，養了大量的錦鯉，而假山就是由專人從佛山運到當地，花園內的花更會每個季度更換，另外還有一大個泳池，整個園林式花園空間極大，而花園對出就是一個高爾夫球場，一望無際。

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之後Eason就帶大家參觀屋內，可見大屋至少有三層，入門是一個專門用來接待客人的地方，擺放了一張圓枱，可以坐至少20人；屋內還設有健身室，透過落地玻璃可以望到花園，而飯廳就設有水晶吊燈及四張梳化，採光度十足。至於地下室就設有酒窖、K房等等，最令人驚訝的就是竟然還設有鐵板燒煎台，至少容納20人，方便家庭聚餐食鐵板燒，絕對是非一般的享受。之後他們搭電梯上樓去到主客廳，可見樓底極高，行出露台就望到花園。而Eason的房內原來還有四間房，包括臥室、洗手間、衣帽間及書房。影片播出後，網民紛紛留言感嘆Eason的超級豪宅猶如酒店一樣，相當奢華！

設有鐵板燒煎台，隨時食鐵板燒都得。（影片截圖）

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