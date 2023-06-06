何天兒身體抱恙自爆面癱3個半月　上唇失知覺險留下後遺症

現年34歲的前港姐何天兒（Lily，原名何傲兒）近年已經淡出香港娛樂圈，積極北上做網紅。今日（6/6）她上載影片自爆第七條交叉神經線出現問題，出現面癱情況，帖文中寫道：「失蹤人口報告， 和大家分享我前陣子的親身面癱經歷，用了3個半月終於完全好起來， 希望大家多留意自己的身體，時刻保持好心情。」

現年34歲的何天兒（前名：何傲兒）於2007年參選香港小姐入行，憑無綫（TVB）處境劇《畢打自己人》和《誰家灶頭無煙火》而為人熟悉。（VCG）

何天兒自爆身體抱恙，出現面癱。（Instagram/@misslilyho）

在影片中，Lily分享自己在面癱前身體發出的警號，希望網民可以藉此更加留意自己的身體狀況。她表示在某一天食早餐時發現味覺變差，與此同時好像有一層薄膜包裹着舌頭，而第二天右腦後方開始持續陣痛，到了第三天，Lily發現右眼有腫脹感，不過因為要工作而且加上化妝後看似沒有什麼大礙，所以她就打算晚點看醫生。

Lily指面癱是第七條交叉神經線出現問題。（IG/@misslilyho）

Lily到第四天才發現自己身體出現問題。（IG/@misslilyho）

到了第四天，Lily起床後發現自己上唇沒有知覺，不過仍然沒有意識到問題嚴重，直到晚上飲豆漿時她才發現自己身體出現問題：「我買咗盒豆漿，打開飲嘅時候，我發現『咦！點解我會打側嘅頭嘅』所有嘢好似都發生係我個右手邊」，於是Lily馬上找中醫求助，並接受針灸治療，之後又去睇西醫，需要服用抗敏感藥及14日高劑量類固醇。

Lily分享方法，網民可以自己測試是否有面癱的情況出現。（IG/@misslilyho）

Lily要針灸治療。（IG/@misslilyho）

醫生當時向Lily說道：「如果想知道點解會面癱，就要抽骨髓」，不過Lily表示自己不會這樣做，而中醫指可能是身體受涼或者壓力太大從而影響免疫力，引致神經系統受損，出現面癱。Lily表示面癱容易出現眼睛下垂、面部表情不一等的後遺症，幸好現時已經完全康復。