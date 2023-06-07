不可能任務｜蔡思貝親身體驗80磅防爆衣　港姐挑戰警隊跨部門演習

為了向不同崗位的專業人士致敬，無綫今年再接再厲推出《不可能任務》第二季。第二輪「警隊跨部門演習」將於本周日（11日）晚十點翡翠台首播，接受不可能任務挑戰的無綫藝人全數港姐出身，包括蔡思貝、謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏。當中思貝被委任擔任隊長，而向來崇尚自然的謝嘉怡，則全程素顏上陣，大晒健康天然美。

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由思貝率領的「六人港姐兵團」，將接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的專業訓練，透過實習及實戰經驗、體驗警隊四個兼任職務。接受完為期三個星期的特訓後，六人最終會攜手上演聯合小型演習作為「畢業任務」。觀乎官方昨晚播出的預熱宣傳片，六名港姐除了專業造型吸睛，更要挑戰超高空工作，感覺刺激緊張。

擔任隊長嘅蔡思貝，有刻意收起笑容保持威嚴。

思貝試著同佢只差20磅左右嘅防爆衣，都咪話唔重。

思貝好認真。

本周日晚十點播出的第一集雖然只是熱身階段，但已相當精彩，首先蘇韻姿等人在毫無心理準備情況下，便要立即進入急救狀態，參與不同程度及類別的特殊任務，包括談判及搜查重要證物等。是集亮點，是思貝等人親身體驗了「爆炸品處理課」的防護工具—重約80磅的防護衣。本身體重100磅多少少的思貝，試穿防護衣後舉步維艱，踎低起身當刻更需要隊友出手攙扶，相當遴迍（音：論盡）。

謝嘉怡。

好高啊！

左二為警「募」大使樂怡。

談到防爆衣著後感，思貝笑言恍如變了孫悟空：「其實件衫一擺上膊頭已經感受到個重量，係好有安全感。我覺得自己好似孫悟空畀五指山責住咁，真係好重。因為件衫成80磅，我自己重百零磅左右，真係好似畀成個人全身責住晒咁。」為了做好隊長職責、塑造應有威嚴感，思貝更刻意收起笑容落Order，不過可惜很快便「打回原形」，與隊友有說有笑之餘，更不時在鏡頭前做出佻皮動作。