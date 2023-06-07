碧咸一家人現身日本京都旅遊　老婆Victoria竹林拍照仔女跟到實

「萬人迷」碧咸（David Beckham）早前旋風式襲港，又抵澳門同Angelababy（楊穎）拍廣告。碧咸現身當然引來大批粉絲追捧，其中不乏明星和名人，歌手G.E.M.（鄧紫棋）成功同碧咸打卡，林建岳愛女林心兒和一班名媛好友亦相約萬人迷聚會聯誼，可謂忙過不停。

楊穎（Angelababy）亦身處澳門與碧咸見面。(微博@碧咸)

碧咸難得來亞洲一趟，自然不會放過到其他亞洲國家觀光的機會。近日有人於日本京都野生捕獲碧咸，同行有太太Victoria Beckham、三仔Cruz和孻女Harper，相當熱鬧。其中一張相中，碧咸雖然戴上帽子和口罩，但因手臂滿布紋身，在人群中依然相當顯眼。Victoria則也戴上口罩，Cruz和Harper則沒有戴口罩，打扮隨意。

林心兒坐C位同碧咸合照。（IG@schaalyahya）

另一張相中，碧咸一行人則身處竹林之中，欣賞大自然景色。Victoria舉機拍攝，Cruz和Harper則將手插在口袋，一派悠閒。除了碧咸一家人，身邊有一名穿上全黑衣服的亞洲男子同行，神情警惕，估計是隨行保鏢。碧咸和Victoria均喜愛日本料理，Victoria曾受訪坦言最喜歡日本清酒，相信今次日本之行一家人會玩得十分愉快。

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