郭晶晶素顏推天價護膚品曬自然美　竟遭網民質疑：不是崇尚節儉嗎

「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛結婚至今11年，育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。



晶晶一家五口生活幸福。(ig圖片)

郭晶晶作風雖然低調，但她也有玩社交網，不時會分享他們一家的生活點滴。最近她還開始拍片做一些好物分享，推介她日常生活中覺得好用的產品，日前她就介紹了一隻她常用的名牌貴價護膚品，還素顏上陣親身示範試用，展示產品的神奇功效。素顏出鏡的晶晶獲網民讚靚得真實自然，又表示看了她分享產品之後都想買來試試﻿。

郭晶晶之前也推介過好用的毛巾。(小紅書截圖)

晶晶其實是該品牌的至美大使，今次激罕為代言產品拍片推介宣傳，即惹來不少網民的討論。有些網民就直指：「怎麼現在接廣告了？」、「出來做廣告沒必要吧」、「很好奇收了多少廣告費？」、「不是崇尚節儉嗎？怎麼推介價值3千多的護膚霜」、「這個價錢普通人家怎麼用得起？」不過亦有網民力撐晶晶：「豪門少奶奶用這個價錢的護膚品才真實啊。」

晶晶的社交帳號簡介寫着「不接廣告，不帶貨」。(抖音截圖)

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