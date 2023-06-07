亞視翻生｜推六大節目搶市場　力捧高鈞賢億萬千金前度做女主持

亞洲電視日前（6月6日）於大埔錄影廠舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，社會各界人士盛裝出席，包括： 商務及經濟發展局副局長陳百里、陳啟泰、柳影紅、李龍基、劉錫賢、鍾叮噹、宮雪花、馬浚偉、馮素波等等，而黃渤更專程錄影為亞視送上祝賀。

《亞洲電視66周年台慶》晚會

亞洲電視行政總裁徐小明率領董事局及管理層會見傳媒，表示現階段亞視將製作另類的綜藝節目，盼吸引更多觀眾點擊：「一個媒體機構有新聞，可以盡到社會嘅責任，今次加強咗新聞嘅力量，我們已經成立《亞視國際新聞台》，由我們的藝人陳美濤、吳玥肜、羅卿娗伙拍馬來西亞新聞團隊，為觀眾提供最新的資訊。」被點名讚賞的李芷菱、陳美濤、吳玥肜、羅卿娗受寵若驚，羅卿娗就話現主持新聞及旅遊節目，仲話想有新嘗試挑戰自己：「希望嚟緊會拍新劇集，可以成為未來嘅經典！依家做主持都會帶大家周圍玩、周圍食，希望大家都會留意。」亞視新推推六大節目搶市場，其中更力捧高鈞賢前度做女主持。

亞洲電視行政總裁徐小明

點擊下圖睇六大節目：

+ 1

前年高鈞賢正在港拍攝《廉政狙擊》，回流香港亦更多時間與女友增進感情。高鈞賢被傳媒影到與「億萬千金」吳玥彤在銅鑼灣撐枱腳。據知兩人上年透過朋友介紹認識，傳高鈞賢上年回港後曾跟吳玥彤短暫拍拖一個月，及後因回內地工作聚少離多而分手。

有指高鈞賢回流香港發展，是為了富女友吳玥彤。（IG：@cayley.nyt）

現年27歲的吳玥彤擁有碩士銜頭，2019年曾先後參選過港姐及亞姐，當年更以姣好身材成為焦點最終亞姐5強止步未能當選。及後返英國完成另一碩士學位。有指吳玥彤家住富豪地區淺水灣逾億元的獨立屋，父母在內地經商，絕對是城中的「億萬千金」。她的IG盡是玩樂照片，生活極為富泰，坐遊艇出海、High Tea，更有大量不同款式名牌手袋。而且吳玥彤IG中，見到高鈞賢連續兩年為她慶生，女方更翹實男方合照，關係匪淺。

點擊睇吳玥彤當年參選及IG富泰生活：

+ 40

不過之後高鈞賢接受《香港01》訪問時說：「其實我係簽咗佢邵氏先識佢嘅，大家試過一齊相處，但最後都係覺得做朋友好啲。而今次返嚟見過三次面，而咁啱佢生日我就請咗佢食飯。（咩原因冇一齊？）其實上年中間我哋係有嘗試過兩三個禮拜。（算啱算一齊過？）算係曖昧關係，而未係正式嘅，大家係有好感嘅，成日好傾電話成日見。但係我所謂嘅正式拍拖，我係會帶佢見我屋企人。講真我都年紀唔細，都想談婚論嫁。（會否日後再認真考慮佢？）暫時做朋友好啲。始終我都喜歡搭地鐵嘅女仔，我想搵個女仔可以同我搭地鐵嘅女仔非常好嘅。」