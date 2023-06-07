《造星５》天宇鬧評判滅燈最終出局　MC張天賦：希望佢會反省自己

Tim在《造星》上讚參賽者比Nice（右2）更好，Nice笑言準備在音樂會唱歌力證實力。(梁碧玲攝）

MC張天賦與Dear Jane 將在8月舉行拉闊音樂會，5人今日齊齊出席記者會。首次與樂隊開騷，MC有意挑戰打鼓，而他亦期待自己的作品改編成band sound 。音樂會以愛情為主題，Tim表示歌單上一定會有《到底發生過什麼事》及《哪裡只得我共你》，而MC就私心希望會有《無可避免》。

MC在新戲中與吳君如合作，他透露最唔習慣係要素顏上陣，雖然暫時與君如未有太多對手戲，但他不忘讚前輩搞笑同十分友善，而他亦已預留音樂會門票給對方。(梁碧玲攝）

Tim最近在《造星5》擔任評判，他大讚參賽者構思表演時十分有心思，但問到他在第一輪小組比賽時，大讚參賽者又會打鼓又唱得歌，比Nice更優秀，Tim即表示：「我講笑咋，其實嗰刻工作人員話好多嘢都會edit走，叫我放心。我都唔記得之後仲有無講，但真係幾好睇。」Tim表示希望大家順利完成比賽，將來有緣亦可在音樂上合作。

19歲參賽者王天宇因態度問題而受到網民熱議。

MC表示無論係《造星》抑或其他歌唱比賽，自己都十分渴望做評判，而他會比較看重參賽者台上能否帶動氣氛。而提到因被Edward Chan搣燈、復活失敗嘅天宇，曾與對方busking 嘅MC就話：「坦白講，人誰無過呢。今次引起咁大迴響因為佢上咗電視，希望佢會以呢一次事件引以為鑑、會反省自己。我其實好欣賞佢唱歌、busking ，不過佢今次入唔到圍，都係得到應有懲罰，佢受返自己嘅過錯，希望佢喺未來音樂路上、態度上有改進。」