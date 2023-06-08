退選港姐林泳怡大爆面試被曾志偉嫌肥　寸爆回應竟然俾人笑返轉頭

《2023香港小姐競選》早前展開全球招募，今屆以「Hello Miss Hong Kong」為主題，吸引不少人報名參加。而去年曾參加《2022香港小姐競選》並入到20強的6號佳麗林泳怡（Wendy），日前就以「香港小姐Top 20退選後悔了嗎？」為題，大談自己參選港姐的經歷，更大爆港姐秘聞，掀起網民熱議！



去年參選港姐的一班佳麗感情十分好。（小紅書圖片）

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Wendy透露其實參選港姐是媽媽從小的夢想，但因為結婚懷孕，唯有將夢想寄託在女兒身上。雖然Wendy當時只是剛剛考上大學，仍未從高中畢業，但媽媽就偷偷地幫她報了名。Wendy在參選時只有19歲，是當屆年紀最小的佳麗，她回憶當時要經歷重重面試，包括以正裝及泳裝行T台等，而面試就由無綫總經理（節目內容營運）曾志偉及其他股東一起完成，但Wendy就大爆自己被勒令減肥：「當時曾先生帶（戴）著黑框眼鏡質問我『你這麼胖，考慮減肥嗎？』我聽完火直接燒到頭頂，直接說話頂回去『不好意思，我覺得身材沒有哪一種不好，我覺得胖或瘦都有自己美的呈現，美是源自內心，源自自信，源自自愛。』說完之後一排judges笑著說『太年輕，太naive。』然後讓我3個月減重10kg 。」

Wendy當時只是剛剛考上大學，仍未從高中畢業，但媽媽就偷偷地幫她報了名。（IG@林泳怡）

不過Wendy媽媽就安慰她：「曾生還讓你努力減肥，代表你樣貌還行，是有potential（潛力）的！我心裡os『亞洲的身材標準太畸形了』，但為了不讓媽媽失望，還是參加了。」不過最後Wendy在與一眾佳麗前往愉景灣Staycation進行特訓前突然退選，港姐統籌經理何小慧透露在前一晚收到林泳怡的通知，對方以學業為由退出：「佢今年19歲升讀大學，佢本人同大學傾過，話冇可能參加到準決賽同決賽，佢同家人商量過後，決定以學業為重，所以退出比賽。」現時在美國讀大學的Wendy，雖然身形不算纖瘦，但衣著打扮走歐美風格的她，鍾意着小背心、Crop Top、短褲、短裙等，從不吝嗇大騷好身材，她的社交平台亦不乏性感比堅尼照，相當吸睛！