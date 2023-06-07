Tim＠Dear Jane下體「激凸」成網民熱話　楊洛婷身材太好累事？

最近Dear Jane主音Tim（黃天翱）成為風頭人物，事關他的老婆楊洛婷在社交平台post出一張與老公出席活動的相片，相中兩人深情對望，Tim更將右手放在老婆的臀部上。不過有眼利的網民發現，Tim的褲襠位有「激凸」情況，大家都紛紛搞笑表示，肯定是因為老婆魅力太大，忍不住生物反應。

兩人事後都有分別回應事件，楊洛婷在社交平台上載兒子照片留言表示：「我先至係『小Tim』！佢唔動L點會有我呀」，而Tim今日（7日）出席拉闊活動亦有回應傳媒，他指是男人都會明白的，更說家中每位成員都充滿能量。

楊洛婷同阿Tim好sweet (ig@rabeeayeung)

索爆人妻兼靚媽楊洛婷從來不會吝嗇她的美好身材，不時以性感形象示人，又會於IG post性感相大派福利。上年年尾與老公撇低一對寶貝仔女，拍拖到酒店staycation慶祝結婚8周年，Rabeea亦有於IG分享他們二人世界慶祝的靚相。其中一張相是Rabeea與老公一起鴛鴦戲水享受浸浴，恩愛又sweet，鏡頭下的Rabeea全裸上陣，不禁令人充滿遐想，相當誘人。不少網民都留言為他們送上祝福，有網民就搞笑表示：「唔好吸乾 Tim 😂 我哋好鍾意聽 Dear Jane。」

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