楊明自爆被人稱為「監躉」　已訓練高EQ不理會攻擊繼續做好自己

楊明於2020年8月在半山馬己仙峽道發生交通意外。(資料圖片)

藝人楊明於2020年8月在半山馬己仙峽道發生交通意外，因不小心駕駛等罪名被判入獄17日，於年初已經回歸人前。經過幾個月的沉澱後，最近劇集《一舞傾城》播出，他亦落力宣傳新劇。

楊明被判即時入嶽。(梁碧玲攝)

據楊明接受其他傳媒訪問指，他自爆曾於街上被稱「監躉」，但已經改過自新的他一於少理，更說對方如果說完之後會覺得開心就讓他繼續說，可以見到他已經沒有以前那般衝動。從此事中可見楊明不斷提高自己的EQ，面對不喜歡他的人說出不少「冷言冷語」及人身攻擊，他選擇不理會。

楊明不斷提高自己的EQ，面對不喜歡他的人說出不少「冷言冷語」及人身攻擊，他選擇不理會。

楊明對於17日的鐵窗生涯，坦言最初感到十分恐懼，但兩天下來已經慢慢開始去習慣並鼓勵自己：「唔可以再沉淪落去同鑽牛角尖，要積極面對，最難捱嘅時間過咗，之後嘅日子就要積極向前。」他更說自己會從錯誤中吸取教訓，警惕自己不要重犯，亦希望可以與人分享自身經歷，望發放不少的正能量。

莊思明開心接男友楊明出獄。(資料圖片)

而出獄後的他亦曾經擔心會影響《一舞傾城》的播出，楊明表示自己對負評接受能力很高，但怕大家會因為他而對劇集產生大量負評，因為他在網上亦被人稱為「監躉」。而《一舞傾城》播完後，楊明則稱暫時未有新的工作安排，亦沒有想過要轉行，因為自己已經加入TVB 25年，他更公開感謝公司的厚愛及不離不棄，所以自己會努力回報公司。

楊明亦曾經擔心自己會影響《一舞傾城》的播出。

由發生交通意外至入獄一共經歷三年，而三年來女友莊思明亦陪伴他走過每一個日子，他亦對此感恩。三年來的不離不棄讓他承諾會照顧莊思明一輩子，更承認之前自己是「衰仔」，令到家人及莊思明擔心，而經歷完這一切後，他希望自己做好一點，不要再讓他們擔心。