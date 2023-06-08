39歲李彩華疑新戀情曝光　同大隻男機場公開親密擁抱火速被揭真身

現年39歲的李彩華（Rain）北上發展掘金多年，早就榮升圈中小富婆！有傳吸金力強勁的她手持足足12個物業，身家至少2億！李彩華感情近年都未有傳出消息，2019年她宣布與從事鋼鐵生意的內地商人黃彥書（Eric）已註冊結婚，但因疫情分隔兩地，於2020年結束1年7個月的婚姻關係。李彩華曾表示有富二代出1億追求，條件是不得再拋頭露面，但被熱愛工作的她拒絕。除了黃彥書外，李彩華早年曾傳出同林峯、蕭定一拍過拖，又被傳戀上保險業才俊王傲山再分手後，繼而又同才俊潘啟翀、何遠恆發展，情史豐富。

李彩華在內地發展不錯。（微博@李彩華rainli李彩樺）

日前李彩華感情疑再傳出喜訊。有網友分享片段，指李彩華與一名大隻壯男現身機場，公開摟抱曬恩愛！從片中可見，該女子同李彩華有相同髮型，身形和穿衣風格也相似，她穿上牛仔外套戴口罩，一位大隻壯男在旁陪伴。該壯男穿上緊身白色T恤，目測有40吋胸，手瓜起腱，身形驚人！但身高就同李彩華差不多。雖然該男臉部被打格仔，但仍可隱約見到輪廓不俗。

婚姻維持1年7個月。（李彩華微博）

李彩華同大隻男在機場先含情脈脈對望，大隻男狂掃李彩華背部，李彩華又貼上大直男身上撒嬌，而大直男都順勢攬住李彩華腰部，之後再一邊睇電話，一邊雙手擁抱李彩華，公開親密擁抱，相當甜蜜。

李彩華和富商黃彥書在宣布離婚前3個月，還曬出恩愛照，未見有婚姻問題。（Weibo@李彩华rainli李彩桦）

網友見到留言，紛紛讚李彩華審美眼光，相當識揀男友。有人留言爆料指，該壯男為溫州健身教練，年僅23歲的小鮮肉。另外有網友則認為，大隻男陪女友時仍機不離手，攬住都要玩電話，為李彩華擔心。

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