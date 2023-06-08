Lucy李元元孖細妹着姊妹裝極可愛　Sucy十個搞怪表情搶家姐風頭

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的5歲女兒李元元（Lucy），是位深受網友歡迎的星二代，在Instagram坐擁近40萬粉絲，不時都會扮鬼扮馬。今年2月，Sophia誕下細女Sucy，肥嘟嘟面頰、眼大大加上搞笑表情，與家姐Lucy猶如餅印，圈粉無數，令她成為家姐的「最強對手」。



近日李璨琛就與老婆為細女舉行百日宴。（IG/@lucy.is.good）

Sucy人仔細細，但係已經表情多多。（IG/@lucy.is.good）

不經不覺Sucy已經出世3個月，近日李璨琛就與老婆為細女舉行百日宴，場面相當熱鬧，雖然Sucy人仔細細，但係已經表情多多，非常可愛。昨日（7/6）Sophia就在Instagram更新帖文指：「夏天來了，兩姊妹已經加入底衫俱樂部 #呢組相老母想無限點讚 #開頭妹妹未能進入狀態 #到最後家姐笑仲要妹妹都識望鏡頭笑 #實在是太正了」，見到Lucy與Sucy穿上底衫令小肚腩原形畢露，當中最為吸引的必定是Sucy搞怪的表情，令佘詩曼都忍不住留言：「好似攬住個細佬」，而其他網民亦表示：「妹妹着呢件背心好麻甩佬」、「susu好似李老豆」、「得意到懷疑人生」。

Lucy與Sucy穿上底衫令小肚腩原形畢露。（IG/@lucy.is.good）

Sucy搞怪表情搶家姐風頭。（IG/@lucy.is.good）

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