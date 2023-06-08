全民造星5 ｜紅組連贏兩回合　韋羅莎不捨參賽者出局全集喊唔停

蕾安多芬C組走可愛唔線冇出事，仲贏到5燈。

《全民造星5》今晚（8日）繼續進行自選項目對決，蕾安多芬C組（Philip、MK、Moley、Owen、瑞銘、Lucas）雖然喺練習時因唱歌部分分工不均，導致MK同Philip有少少不和，但幸好到正式演出時，大家都發揮水準。結果，蕾安多芬C組以5燈力壓Fung莎星辰B組，而小組亦需要即時淘汰1人，美加選手Thaddeus（潘建丞）緣盡《造星》。

Owen成功可愛到王君馨，喊晒口感謝對方令自己有少少歸屬感。

第二回合嘅自選項目對決，蕾安多芬B組（Kingston、Stick、白水、阿澤、James）喺Tsoul帶領下，選擇以舞蹈演繹《和平之前》。綵排時，CM老師因唔見有白水solo部分而感到十分好奇，而隊長Tsoul亦盡力協調，但白水十分佛系：「我有無solo位唔重要，最緊要整件事好睇。」

蕾安多芬B組隊員有一半都係跳得之一，自選項目齋跳唔唱絕對係安全之選。

佛系白水以大局為重。

對家Fung莎星辰C組（Taco、Aaron Bosco、Maico、Jason、Carson）喺Tomy帶領下，決定改編陳蕾嘅《 下流社會》，以rock band上陣。之不過，表現之後，評判Tim嘅一句「無論你哋唱唔唱到都好，唔係做緊你哋最好嘅嘢」似乎已成定局。結果蕾安多芬B組以4比1贏Fung莎星辰C組，而Jason亦即時出局。

Fung莎星辰C組成員大部分都係唱得之一，選舉以rock band演出，結果只得 1燈。