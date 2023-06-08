東張西望｜區永權住貝沙灣遭惡鄰不停高空擲物　雨傘玻璃乜都有

《東張西望》主持之一的區永權，多次在社交平台大呻被樓上住戶高空擲物之苦，每次都有一大堆留言叫他報《東張》，而區永權見投訴無門，亦唯有出此下策，以苦主身份接受訪問，笑稱：「我都估唔到有呢一日出現。」



區永權表示已住在這個單位10年，間歇性都有高空擲物，而且花款眾多，輕則火鍋肥牛、玩具、螺絲帽、煙頭，重則玻璃碎、吸塵機棍等，其露台欄杆已被吸塵機棍壓至凹陷，而最嚴重一次，窗台地磚地被雨傘砸碎！他指這是工人姐姐平時晾衫的位置，「連塊地磚都能夠插爆，你諗下把遮插中人頭會點？」

區永權平時做開《東張》主持，今日就以高空擲物苦主身份受訪。（《東張西望》截圖）

區永權的地磚被砸碎，若恰巧砸中人頭確實不堪設想！（《東張西望》截圖）

區永權十分無奈，因為昨日掃完地，今日又隨時有新雜物，訪問中途他也叫主持人魏柏豪行返入屋，因怕隨時「中頭獎」，他表示：「我真係驚！我而家企喺呢個位置同你講嘢，都會諗，而家冇中人，今次中人點呢？太太最著緊小朋友，都同小朋友講盡量唔好出嚟。呢個位置，我小朋友都好多年冇出嚟喇！」

訪問中途，區永權叫記者行入少少，免得中頭獎。（《東張西望》截圖）

區永權指樓上住戶眾多，無法確切知道是哪一戶人擲物，他當然試過投訴，但業主立案法團、管理處甚至警方都未能解決這問題，警方都有向業主立案法團建議裝閉路電視，但又有人表示這可能會牽涉侵犯私隱的問題。他指自己一直都當擲物的住戶是無心之失，把事件放上網，純粹希望對方見到之後會小心一點，但情況始終未有改善。

區永權曾向管理處及警方投訴都冇幫助。（《東張西望》截圖）

而這次報料也令區永權的豪宅曝光，原來他一家四口住在貝沙灣，看來吸金力不容睇少！其單位窗外海景一覽無遺，在露台看海本來是件賞心樂事，可惜卻遇上無品鄰居，全家都不敢亂出露台，認真陰公！

按圖睇區永權貝沙灣豪宅景觀：