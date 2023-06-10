谷婭溦負評風波原來非首次　被網民狂鬧：視頻掐頭去尾的其心可誅

星夢歌手谷婭溦（Vivan）除了歌唱事業，亦積極經營社交網，經常在小紅書拍片分享生活與粉絲互動。近日她的一條美食片引起爭議，稱拍攝時被職員粗口問候，網友斥在茶餐廳打燈拍攝相當擾人。翻查紀錄原來谷婭溦已非首次負評餐廳引發爭議。



谷婭溦食茶記引衝突。（影片截圖）

早前谷婭溦拍了一條推介美食片，不料同職員發生內訌，怒批餐廳職員服務差，影片引起熱議，網民睇完亦參一腳，反指她「影響到人仲好講」，「打支大光燈去阻住其他食客」，更懷疑其影片有「惡意剪輯」，意圖「呃流量」。原來4月尾她已經有一條美食片引起爭議。

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4月尾谷婭溦到尖沙咀一間著名麵包店，又一肚氣。（影片截圖）

4月尾谷婭溦到尖沙咀一間著名麵包店，大手購入多個牛角包，但她未進食即抱怨：「我真的很想說購物體驗很差﹗差到甚麼程度呢？就是我們買了這麼多，當我遞給他要買這些，直接把我東西一把搶回來，態度極差。」未食先負評引來熱烈討論，網友斥：「會不會是你在拍攝，人家讓你不要拍，你就說態度不好。」、「視頻壓根就不全，掐頭去尾的在這帶節奏，搞普通話和粵語對立，其心可誅。」、「沒提前打招呼錄視頻，還有嘜(下麵博主回復別人評論說的），還想人家態度好。」 谷婭溦回應：「你怎麼知道我沒有打招呼呢？你是當時服務我的人員嗎？」火藥味甚濃。