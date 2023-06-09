李思捷舊愛「春卷」近況曝光　深受家族脫髮基因困擾以新Look示人

陳凱琳（Grace）與老公鄭嘉穎育有三個寶貝仔，二人經常在社交平台大曬一家五口的溫馨合照，而近年轉型做KOL的Grace，亦不時拍片分享日常生活，日前她就下廚煮即食麵：「又來嘗試泡麵新吃法啦～朋友向我推介在拉麵里加咖哩磚，一開始我真的有點半信半疑，試了之後還真香！」片中Grace與好友食得津津有味，令人食指大動，亦有不少人被Grace身邊這位以Skinhead造型上陣的靚女吸引，紛紛猜測她的身份，原來她就是曾與李思捷拍拖4年的「春卷」王寶葆（前名王寶寶）！



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一班「美味天使」令人印象深刻。（網上圖片）

TVB經典煮食節目《美女廚房》於2006年首播，除了成功捧紅了不少美女廚神之外，一班「美味天使」更令人印象深刻，位位都是有樣有身材的高質美女。當中在第二輯出現的「春卷」，憑超惹火身材成功彈出，曾參演《Delete愛人》、《追龍II：賊王》等，不過最為人熟識的就是跟李思捷的一段情。2009年春卷與年長16歲的李思捷撻著，她更一直視對方為結婚對象，但最後因難忍男方多次與異性密會，結束4年情。其後春卷一度因病離開幕前，並到澳門幫男友打理飲食生意，2017年她重返娛樂圈，還簽約王晶旗下成為「晶女郎」，她亦有到內地拍戲。

春卷曾與李思捷拍拖4年。（視覺中國）

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近年春卷轉型做飲食KOL，經常拍片教大家煮動漫中的菜式，在IG坐擁超過11萬粉絲，她更一改過往性感形象，以剷青Look露面。春卷直言因一直擔心家族遺傳的脫髮基因，所以索性剪去一把長髮，以Skinhead示人，她認為內在美才是最重要的：「如果有人對我第一個印象係用靚去形容…我會有啲失望。我唔想因為美貌或缺乏安全感導致我分心，所以我決定完全剪下我把頭髮，一直令我有心理障礙，就係我會脫髮的遺傳基因。如果我可以接受自己冇頭髮，愛自己，甚至乎可以覺得冇頭髮都靚，我就沒有恐懼，我想徹底地去面對將來嘅擔憂。社會話畀所有女性聽完美就係有豐滿嘅頭髮，有無瑕嘅肌膚，同一個不太肥也不太瘦嘅身材。 我要找到真正嘅自己，就先要撇開社會對完美嘅睇法。 如果你察覺到有頭髮嘅我先至係靚，你就真係冇徹底地去認識我。如果你唔可以衝破社會對美嘅睇法，察覺唔到真正嘅我，你真係不配認識我。 呢個世界真係蒙蔽咗你眼睛，令你覺得靚就係一把長頭髮而唔係人嘅內在美。」