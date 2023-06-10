龍婷丁文俊合唱Rock版《萬水千山縱橫》　李佳羅啟豪情深對唱

外購古裝劇《天龍八部》將接棒《一舞傾城》，由6月14日起、逢周一至五晚9時30分翡翠台播映。為打造最貼近香港觀眾口味的武俠情懷，無綫除了為新版《天龍八部》重新剪接及配音，還邀來《中年好聲音》兩對最佳拍檔龍婷＋丁文俊及李佳＋羅啟豪，分別重新演繹經典主題曲《萬水千山縱橫》及片尾曲《倆忘煙水裡》。

新版《天龍八部》由文詠珊飾演王語嫣。

丁文俊恨拍武俠片

兩段MV日前播出，龍婷＋丁文俊以黑Tone造型上陣襯到絕，化身搖滾CP獻唱搖滾版《萬水千山縱橫》。兩人早前接受無綫娛樂新聞台訪問，龍婷笑言：「我哋之前唱開情歌，今次我哋就唱劈友歌！」龍婷續指自己比較喜歡唱情歌：「冧得嚟但唔好太苦情，因為可以日日聽住唔會厭。」丁文俊透露希望將來可以拍劇：「由細到大都睇開TVB，幻想自己可以拍武俠片。」在旁的龍婷即笑指他比較適合演搞笑角色。

龍婷+丁文俊合唱Rock版《萬水千山縱橫》。

龍婷同丁文俊造型襯到絕。

李佳羅啟豪分開錄音全靠幻想

李佳＋羅啟豪則獻唱柔情版《倆忘煙水裡》，同樣以All Black造型上陣的兩人，一唱一和非常合拍。錄音期間因啟豪身在外地，故兩人是次分開錄音，李佳拍攝MV接受無綫娛樂新聞台訪問時笑言：「今次真係要靠幻想。」比賽期間曾經合作過的兩人，笑言希望擁有屬於兩人的合唱歌，李佳說：「希望係情歌為主，我哋比較啱唱悲情歌。」啟豪則透露已正式由英國返香港發展歌唱事業，他說：「有啲唔捨得，不過都好期待迎接我嘅將來。」

李佳+羅啟豪合唱柔情版《倆忘煙水裡》。

楊祐寧文詠珊顏值擔當 劉玉翠升呢演阿紫媽咪

《天龍八部》由金庸名著武俠小說改編而成，由于榮光執導，楊祐寧、白澍、張天陽、文詠珊主演。劇中有不少港人較熟悉的面孔，包括台灣型男楊祐寧、文詠珊、呂良偉及劉玉翠。飾演豪氣喬峰的型男楊祐寧，獲于榮光大讚天生擁有武俠氣質；至於文詠珊飾演的「神仙姐姐」王語嫣則被指「自帶仙氣」，令人期待。值得留意的是，曾於1997版《天龍八部》中飾演阿紫的劉玉翠，相隔廿多年後「升呢」飾演阿紫親母阮星竹，呂良偉則飾演汪劍通。