香港小姐2023丨譚筱白去年入圍第三輪面試　轉型格look激似容祖兒

無綫年度選美盛事《2023香港小姐競選》第一輪面試今日（10 日）在將軍澳電視城舉行，共有89名參選佳麗到場，獲樂易玲大讚質素高。而當中有去年落選佳麗，今年再捲土重來再度挑戰。

在小紅書擁有逾千粉絲的譚筱白（Xiaobai），去年入圍《2022香港小姐競選》第三輪面試，當時已有網民指她像容祖兒、舒淇及陳凱琳的混合體。去年她紮起髮髻，以鄰家女孩look示人；今年卻一改形象，一頭捲曲秀髮配黑色透視裝，笑起上來與容祖兒相似度達99%，十足Twins 撞樣。

譚筱白今年走型格成熟路線，激似容祖兒。（葉志明攝）

譚筱白對演藝工興趣濃厚，身兼模特兒、演員、主持等多職，拍過平面廣告，又曾獲邀出席品牌活動。去年她參加過香港電台真人騷節目《新時代奮鬥者》，接受戲劇表演、配音、舞蹈和唱歌的技能培訓，現時在香港電台第一台有份主持《放眼大灣區》環節。

譚筱白於香港樹仁大學經濟學和金融學，以一級榮譽學士畢業，之後在荷蘭HZ University of Applied Sciences的國際商務（交流）修讀課程。報稱流利普通話及英語外，還會講法語及韓語，並於香港小輪（集團）有限公司集團擔任總經理行政助理一職。

譚筱白一頭曲髮。（葉志明攝）

Xiaobai樣貎具辨識度，一直被指似「翻版舒淇」。（Xiaobai小紅書）