前港姐李文煊認來自內地輸蝕　爆海外佳麗獲優待︰因為夠國際化？

《2023香港小姐競選》今日（10日）進行首輪面試，當中有不少佳麗都來自內地，引起網民關注。曾在2010年參選港姐的李文煊（Elle），同樣來自內地，日前她就在社交平台分享當年參選的經歷，更直言內地佳麗相對輸蝕：「作為一個內地出生的『北姑』，在香港參選港姐，確實勇氣可嘉，但結局也基本可想而知。內地出生的去選港姐真的得獎概率很低，除非是粵語說的非常順溜！或者也是在國外留洋過的，要不就是真的身材嬌小，頭很小，很適合電視劇。比如馬賽、朱晨麗。」



李文煊（Elle）曾在2010年參選港姐，一直有指她是「內定冠軍」。（視覺中國）

當年Elle從倫敦帝國理工學院畢業後，回港參選港姐，被稱為「翻版湯唯」的她一直是傳媒焦點，除了因提名人是張天愛之外，其豐厚的家底亦是話題之一，更有指她是「內定冠軍」，當時有報道指她在印度拍外景時獲特別優待，惹來其他佳麗不滿，更一起杯葛她。雖然已相隔多年，但Elle亦激動澄清：「有內幕嗎？有內定嗎？我真的不知道，但基本上被從頭開始說內定的基本都是煙霧彈，比如我。那個時候才22歲，真的看東西很片面。只能說真的比不過有些女孩兒的野心，所以真的輸贏很多也很公平，不一定贏的比你好，但真的比你努力比你拼！願意付出！難道不該人家贏嗎？！」

當年冠軍是陳庭欣，而亞軍同季軍就是張秀文及莊思明。（視覺中國）

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當年Elle大熱倒灶，而張天愛在接受訪問時亦直指近年的賽果很奇怪和出人意表，又指可能因Elle是上海人的緣故才會落敗，甚至直言「或者評審想香港人贏啦！」而Elle亦坦言自己曾因來自內地、廣東話不流利而被嘲笑，但就指海外佳麗反而不會有相同遭遇：「很多人會說，香港小姐嘛，選的肯定要是香港人，能代表香港。如果統一標準，沒問題，但事實是，如果你是海外回流，或者是混血兒，就不一樣了。就算粵語說的還不如大陸女孩兒，但完全不影響群眾的熱愛！因為夠國際化？因為混血兒能代表香港？我眼中的香港包羅萬象，是個小聯合國，一味的崇尚混血+西方高級，英文高級的這一習慣很讓人心酸。那時候我完全也可以用英文來交流，因為從小就在倫敦，但我覺得我要尊重本土文化，很努力的被大家嘲笑也好，也堅持說三腳貓粵語。可我現在看回來，真的奉勸大家，還不如說英語！反而會更得到尊重。」

當年Elle從倫敦帝國理工學院畢業後，回港參選港姐，英文流利地她堅持講廣東話，但就慘被嘲笑。（IG@elleiconlee）

Elle曾參演劇集《你們我們他們》，與視帝王浩信飾演一對。（TVB）

雖然Elle最後落選，但亦獲TVB賞識，簽約成為旗下藝人，但她在一年後選擇離巢，不過她就認為參選港姐獲益良多：「我還是很推薦有機會就去選港姐！可以看到另一個世界！是一個很好的磨練成長方式！不得不說因為選舉了港姐，我天不怕地不怕了，什麼吃苦，流言蜚語，都能照單全收！因為那時候真的很辛苦，24小時娛樂記者跟蹤，從報紙上『重新』認識了自己，印度拍攝一天衣服濕幾回，每天睡3小時，40多度每天暴曬10小時還要保持微笑。」她又喜見近年愈來愈多內地佳麗鼓起勇氣參選港姐：「我覺得很棒！這段回憶+挑戰是屬於自己的，沒人能拿走，至於得不得獎，並不能代表一個人的優秀與否。只是當時當下，是不是符合評審的喜好，還有你的對手們如何，運氣這個東西存在於各行各業。」

Elle認為參選港姐獲益良多。（IG@elleiconlee）