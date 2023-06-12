傅穎驚現「間尺鼻」惹整容疑雲　拍片大力推鼻反擊網民質疑

傅穎（Theresa）近年長居內地工作，不時在社交平台分享日常生活，早前她就拍片記錄「工作天的化妝全過程」。素顏出鏡的Theresa皮膚白滑，由打底開始分享每一個化妝步驟，但在沒有打鼻影的情況下，她的鼻樑卻異常挺直，猶如「間尺鼻」，惹來外界質疑她再「進化」。而Theresa事後就撰文澄清只是光線問題，日前她又拍片分享自己的護膚過程，期間更大力推鼻，以證清白！



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多次被質疑整容。（IG@theresafu.ww）

片中Theresa起床刷牙洗面後開始護膚，之後簡單化了個妝，她講道：「上次的化妝視頻收到大家很多的反饋，大家都把注意力放在我的鼻子上，所以這條視頻的最後，會給大家留下一個彩蛋。」而在片尾Theresa就用手大力推起自己個鼻，做出「豬鼻」的動作，並以不同角度讓大家看清楚，更留言道：「女孩子什麼時候才會明白，挑剔別人不會讓自己變美。」反擊網民負評！

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其實Theresa早前已經統一回覆過網民的質疑：「光線是一個很重要的原因，是的我背着光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。」

Theresa轉戰直播帶貨。（小紅書圖片）