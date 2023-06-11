馬景濤相隔25年再演呂洞賓　半裸蜘蛛精勾引男人最吸睛

61歲的馬景濤，最為港人熟悉的作品，先後有瓊瑤的《梅花三弄》系列及《倚天屠龍記》，帥氣外貌，當年俘虜不少女粉絲，百分百是師奶殺手，他演出過多齣古裝劇集，其中有一套甚受歡迎的《東遊記》，他演出呂洞賓，跟何仙姑有著宿世姻緣，想不到這齣經典在25年後會翻拍成電影，只是家陣他肥了幾個碼，而且膚色黑到似包大人，不少網民仲話寧願睇白滑長腿蜘蛛精，確是甚為尷尬。

馬景濤相隔25年再演八仙之一的呂洞賓。（劇照）

馬景濤在1998年曾主演《東遊記》，飾演八仙之一的呂洞賓，劇中跟郭妃麗飾演的牡丹仙子，有著三生三世的宿世姻緣，當年的馬景濤確是瀟灑有型，而該劇曾掀起過追劇熱潮。想不到25年後，馬景濤會在網絡電影《東遊之八仙伏魔》中再次演出呂洞賓，故事講述呂洞賓跟何仙姑（董維嘉飾）相戀，一起伏妖降魔，在一次收妖意外下，何仙姑落入凡間，呂洞賓因而自暴自棄，最後法力全失，也被貶入凡間，決意追尋何仙姑下落。

董維嘉飾演何仙姑，有點顯老。（劇照）

相隔25年，61歲的馬景濤再演呂洞賓，已經變成了油膩大叔，包包面之外，仲要黑到似包大人，而36歲的董維嘉，飾演何仙姑亦略嫌年紀過大，反而飾演蜘蛛精的何承熹，曾花800萬整容成為A貨范冰冰，在片中會有性感大膽演出，大曬白滑長腿，而且因為是蜘蛛精，所以會一次過展示6條美腿，春色無邊外，還甚有喜感，比起男女主角馬景濤及董維嘉更加搶鏡。

何承熹飾演勾引男人的蜘蛛精。（劇照）

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