一舞傾城大結局劇情終極版｜陳法蓉開槍殺人　原來鄺潔楹都可能死

《一舞傾城》大結局將會在今個星期二播出，相信有留意開劇情的觀眾都知道即將有兩個人要死，一個是李嘉被自己爸爸殺死，一個則是唐文龍被開槍打死。早前早已預告會死兩個人，但其實還有第三個！

《一舞傾城》第二十一集劇情劇透 (06/12) 蔡潔慘被拍下裸照

蔡潔醒來，驚悉自己被李嘉擄走，並拍下裸照。李嘉欲侵犯蔡潔，楊明趕至阻止；李嘉跳窗逃走，被姚子羚帶隊拘捕。姚子羚審問李嘉，李嘉極不合作，卻驚聞王俊棠未死，更指證他殺害志文。吳沚默懷恨在心，破壞關楚耀公司的合作計劃，更當面羞辱陳星妤。陳星妤傷心提出辭職，關楚耀挽留不果，忍痛跟陳星妤道別……李嘉獲暗中協助，打算逃出羈留病房。唐文龍、陳法蓉補辦婚宴，場面幸福美滿，李嘉突然持槍闖至……鄭恕峰狠心放棄李嘉，交出李嘉的販毒證據。

大結局有人要死！（劇集截圖）

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第三個要死的人就是鄭恕峰（飾屠伯），今日無綫（TVB）在社交平台釋出《一舞傾城》的拍攝花絮，去到最後在唐文龍的喪禮上，鄭恕峰又再到場搞事，更拔槍準備殺人。幸好楊明出手阻止，隨後他和陳法蓉都用槍指向鄭恕峰，後者更連開三槍，相信鄭恕峰難逃一死。

佢開槍殺邊個？（片段截圖）

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李嘉死咗。（片段截圖）