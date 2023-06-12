李婉華唔介意同王晶擺「和頭酒」：可能佢更年期生理調節得唔好

李婉華日前返港為其個人頻道拍攝港式地道美食節目，今日（12日）帶埋19歲女兒Natalie跟傳媒朋友茶聚，李婉華爆囡囡好多人追，囡囡則視媽咪為偶像，更即場錫啖媽媽，場面溫馨！

婉華透露好想挑戰香港名物「澳牛」，搞笑指不少街坊認得她，更不斷重提她的前男友。此行，她亦會相約好朋友黃秋生、陳嘉容等聚舊，提到近日因為批評王晶監製新劇《一舞傾城》以「賣處」作賣點，辣㷫對方隔空開火，就連女兒亦無辜被拖落水。

李婉華今次返港主要為其個人頻道介紹港式美食。（程嵐風攝）

囡囡Natalie都有一齊返嚟。（程嵐風攝）

李婉華表示無嬲王晶，感激對方連「四線」演員都邀請她拍戲，笑言不介意一齊食飯擺「和頭酒」，她說：「如晶哥ok咪得囉，都係朋友嚟。（冇嬲？）我梗係冇啦，佢唔係剩鬧我，佢個個都鬧，佢好似呢排好鍾意鬧人，鬧人佢又變咗有人氣，哈哈，唔知呀，現在觀眾反應好兩極，好唔好都有人鬧，現在要睇開啲。」

對於被人身攻擊？李婉華亦感無奈：「係囉，點解要咁樣呢，呵？可能佢唔想，可能佢突然生理調節得唔好，男人都有更年期，可能佢都唔想。我都體諒，好大方。」她表示自己太忙，未有追看全套劇集，但透露收到《一》劇編審主動聯絡，表示感激她與林子博等人以觀眾角度給予意見，她說：「我覺得呢個位編審好大方，佢係想進步，我覺得大台有呢啲咁編審係佢哋福氣，佢哋尊重所有人意見，我哋都係其中一個觀眾，畀意見係善意，接受咪進步，好humble（謙遜）。」

李婉華話王晶可能更年期，個個都鬧。（抖音截圖）

《一舞傾城》以「賣處」係其中一個賣點。（電視截圖）

對於王晶質疑既然已移民就不應該關心香港事，李婉華一臉認真反駁：「其實海外觀眾，我哋都係香港人，只係好多原因，出咗去住，絕大部份係因為小朋友教育讀書，唔係話外國特別好，只不過係冇咁辛苦，呢個希望大家明白。話你都走咗，其實冇走過，身軀不在港，但好愛香港！香港嘅教育制度，就好似阿媽都要讀埋，放工返去一齊做功課，嗰邊真唔使，當然受到壓力教育留底都好，香港學生乖啲，外國學生自由自我啲，咩都講道理，冇咩尊師重道，你道得有道理就聽。而香港年青人去到外國好吃香，兩文三語、勤力謙虛，好多競爭力，自己都好proud of自己係香港人！」

已息影一段日子，但李婉華表示仍有戲癮，除19歲大女之外，還有一對13歲孖仔，但他們已經長大，如時間配合亦不介意復出演戲。問到想返娘家無綫，還是與她的偶像Alson Lo合作？李婉華即冧滋滋笑說：「咁梗係靚仔行先，姨媽？姑姐？表姐就太睇得起我，阿媽啦，我都生得佢出，戲份又唔使太多。咁我個樣似Anson Lo定姜濤我都鍾意，或MIRROR任何一位成員。」

李婉華話自己心繫香港。（程嵐風攝）