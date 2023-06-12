Lokman傳向Luxi求婚成功　女友讚對方細心浪漫：結婚都係靠衝動

Luxi話平時同Lokman都「各有各食」，所以呢個「餵食」動作甚珍貴。Luxi仲話如果Lokman要減肥，只能等對方瞓咗覺或不在家時，先可以食雪糕。(葉志明攝）

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）與女友甄吳露茜（Luxi）拍拖七年，早前因在社交網上載花束照及留言「「今次掂晒啦老豆（竇）！」即時引起求婚成功嘅揣測。不過呢日Luxi現身雪糕品牌活動時，就否認有關傳聞：「其實我想問點解？我哋睇到都好怪，因為前一日係520，我已經講咗佢520佢送花俾我，同埋佢本身都係latergram，所以後一日先po，結果引起咗呢個美麗的誤會。」不過問到二人在結婚上是否已有共識， Luxi就話一啲都唔急，兼且完全冇壓力：「結婚不嬲都係靠衝動，所以唔會plan幾年之後結婚，同埋大家都仲後生。」

Lokman與Luxi拍拖7年，但二人暫未有結婚打算。（ig圖片）

比起浪漫，Luxi表示Lokman比較重視儀式感，會因為特定的日子而慶祝，但絕不會「大龍鳳」，她說：「佢有整過手作卡，我覺得花時間整，比起買係更有心思，所以我前期收到好多手作卡係好開心。」Luxi又笑言自己的勞工十分水皮，而Lokman的手作卡則能夠充滿了「機關」。到會否考慮與Lokman以情侶檔搵食，Luxi就話:「因為我哋都比較懶，就算約會都成日唔記得影相，所以如果要拍vlog就更難。我哋都係比較鍾意嗰個moment就做當下嘅嘢。」

Luxi透露Lokman拍攝《命案》時十分低沉。「有段時間我同佢講嘢，佢會突然放空，係有啲驚，後來先知原來佢練緊點進入角色。」（劇照）