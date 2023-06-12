「16歲黃夏蕙」相片瘋傳原來係誤會　本尊講出真相結局大扭轉

黃夏蕙最近成為網上熱話！日前有一張號稱是「16歲黃夏蕙」相片在中、港兩地瘋傳，本來是一張黑白相，相中是一位妙齡少女，不過這張相其實早在一年前已瘋傳過，但近日有人疑似用修圖技術將它變成彩色相，容貌驚為天人！

就係呢張相。（網上圖片）

不過，原來這張相片，無論是原相或後天加工相，都不是黃夏蕙本人！黃夏蕙本人在接受《香港01》訪問時，否認是相中人：「唔係我，係我一個女朋友叫曾麗瑤，但好後生已經離開咗。我哋以前成日出雙入對，大家又着長衫，可能認錯咗。」黃夏蕙表示一直以來都被人亂傳是相中人，自己也覺得不開心：「梗係唔鍾意啦！第一，佢咁靚女;第二，都過咗身。其實我一直都想澄清，每次打開Facebook都見到呢張相，畀人亂傳，佢屋企人見到都會唔開心啦。」

另外，黃夏蕙提供一張17歲時的黑白相，身材玲瓏有致，同樣是一位大美人。

呢個先係黃夏蕙本人。（受訪人提供）

早前92歲的黃夏蕙與老公潘炳烈於尖沙咀一家酒樓舉行盛大的「結婚35周年晚宴」，以一身白色婚紗示人的夏蕙BB身形fit到漏兼曬事業線，接受《香港01》訪問時笑言這條裙由自己親手設計：「你睇，fit唔fit啊？真係fit（過當年）！當年我身材可能仲肥啲。」