前「有線一姐」Monique迎50歲生日　凍齡有術曬白滑緊緻少女肌膚

曾經被稱為「有線一姐」的元祖級𡃁模女神Monique（歐綺霞），雖然淡出幕前一段時間，但不時會在社交平台上曬出日常生活，今日（13/6）她在Instagram曬出多張照片，並在帖文中寫道：「611，生日飯，️闔家慶祝我正式入伍。」Monique以幽默的方式表示自己踏入五十歲，又貼出多張照片，當中見到她凍齡又方，皮膚狀態極好得愈來愈靚，肌膚緊緻細滑，無論是遠景還是特寫都無懈可擊，沒有一絲歲月痕跡。

Monique在90年代參演多個MV拍攝，（網上圖片）

Monique與好友迎接50歲生日。（IG/@moniqueau）

Monique肌膚緊緻白滑。（IG/@moniqueau）

Monique當時是有線台柱之一，曾經被稱為「有線一姐」，當時Monique更被無綫（TVB）挖角，不過她就堅決拒絕，曾經表示寧願在「細台」做一姐，也不願意到TVB與其他人競爭，可惜2002年YMC台的播放時間大大縮短，令她的出場率減少了，後來余詠珊加入有線後，將有線娛樂台取代YMC台，令主持人各散東西。當時Monique就在專訪中透露，原來身為高層的余詠珊嫌棄Monique年紀大，因此與年輕活力的YMC台形象格格不入，更認為Monique的薪金足以請三個新人撐起電視台，因此她發現「一姐」只是一個可被取代的稱號，心灰意冷的她就在2001年8月辭職離開有線。

Monique不時在IG曬靚相。（IG/@（IG/@moniqueau））

其後，Monique經歷人生高低起伏，先是爸爸生意破產，隨後更發現媽媽患病，因此不得不成為家中支柱，所以她曾經坦言後悔沒有加入TVB，不過幸好在朋友的介紹下他認識富商男友Tim。

Monique同Tim好甜蜜！（IG/@moniqueau）

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