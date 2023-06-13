陳卓賢30而立盼有能力買樓　病住過生日未能與NBA球星見面

陳卓賢(Ian）今早（13日）出席時裝品牌活動，大病初癒嘅佢表示昨日連自己把聲都認唔到，所以一度擔心會影響今日嘅工作。「但今日一瞓醒就安心好多，而家似返自己把聲。我開頭以為係流感，醫生話係上呼吸道感染，引致咽喉炎。醫生問我係咪唔夠休息，所以藉口休息咗幾日。會同屋企人補祝生日，因為嚟緊媽咪生日，加上又就快父親節。」Ian透露休息期間不忘創作，預計6、7月會有新歌推出，而今次由於選擇困難症，所以幾首Demo一齊進行。

提到牛一當日上載嘅「童年墨丸」照，Ian表示細個好鍾意影相，又笑稱「都唔知哪來的自信」。（梁碧玲攝）

問到會準備順送咩禮物俾媽媽，Ian透露除折現外，為了儀式感，亦會送禮物。問到會否送轉頭，Ian 表示：「都真係仲要再𡚒鬥。（目標係幾呎？）媽咪住等舒服開心就得，不過媽咪可能怕我使錢，成日都話唔使，因為以前都真係幾無錢傍身，佢好擔心。早一兩年開始照顧到自己，有時趕時間食漢堡包，佢見到都會話問係咪又無錢。」

提到牛一當日上載嘅「童年墨丸」照，Ian表示細個好鍾意影相，又笑稱「都唔知哪來的自信」。（梁碧玲攝）

提到獲前輩尹光送上生日祝福，Ian表示因為朋友認識對方，不過問到二人會否有機會合作 ，Ian 就謙虛表示未能駕馭前輩嘅曲風，但他近日亦有留意AI尹光。「神髓好犀利，張生都有send過一個AI我同佢嘅合唱，而家科技真係好犀利，我哋要更比心機做音樂。」

由於生日當日病倒，Ian未能與NBA球星利拿特見面。（梁碧玲攝）

陳卓賢30而立盼有能力買樓。（梁碧玲攝）