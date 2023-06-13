地鐵女屈大叔偷拍再擺上網公審　肥媽辣評：你吃不吃得起這個後果

日前有新聞報道指廣州地鐵爆出疑似偷拍事件，有女生覺得蹲在車廂內的大叔偷拍自己，所以拍片直擊，向大叔要求打開電話相簿證明自己有否偷拍。其後大叔打開自己電話並證實無偷拍的相片，不過該女士仍將片段放上網公審，形容對方是「猥瑣老頭」、「如果他沒真的沒有偷拍，那為什麼他沒有為自己發聲」。

女生事後在網上發文公審大叔，引起爭議，雖然她事後已刪文，但已被大批網民截圖。（微博截圖）

事件在網絡引起爭議後，該女生刪除帖文。事件中大叔的兒子鄧先生為父親發聲，希望女生能公開道歉，否則向她提告。而該女兒亦在網上發出道歉聲明，最後大叔選擇原諒了她。

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肥媽今日在社交平台發片，繼續「阿媽辣評」這件事，她以廣東話加國語說：「為了騙流量，自找苦吃，真係好唔啱，不尊重人。網上欺凌係好快，係可以好嚴重，『睇佢個樣都係咸濕佬喇』，現在又一批人出來，『那個女的不行』、『她是大學生應該多給一次機會』，為甚麼那個大叔你們不給他一個機會？你睇呢個女仔，你明知人哋冇（偷拍），你都要擺上去（網絡），令到人哋嘅家人（受傷），佢個女（其實是兒子）報警係啱架。每一個人做事情之前，要三思而後行，一定要知道後果是甚麼，你吃不吃得起這個後果。」