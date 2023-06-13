乘風2023｜蔡少芬孖賈靜雯組視后女團　「臭味相投」因榴槤變老友

內地大型音樂競技綜藝「浪姐」第四季《乘風2023》自開播以來話題不斷，節目中「港普擔當」蔡少芬（Ada）憑着真性情圈粉無數，近日她在社交平台上載備戰花絮，首度公開與一眾姐姐的私下相處點滴，其中她和賈靜雯「臭味相投」的搞笑互動，更被網民封為「活寶貝」，成為節目中的全新CP。



蔡少芬憑着真性情圈粉無數

視后女團誕生

《乘風2023》集結歌手、演員、舞蹈家等不同行業的實力女性，當中蔡少芬和賈靜雯同為視后級人馬，讓不少網友敲碗二人共組女團！早前Ada也在節目透露二人早有淵源：「初舞台的時候我跟一個女生聊天，她說不如我們一起組隊吧，我問她會唱歌跳舞嗎，她說她不會，我說我也不會，是不是兩個人一起垮了？但是兩次公演之後，我發現我進步了，她也進步了，我想跟她玩一下，所以我選她（賈靜雯）。」

蔡少芬、賈靜雯、謝娜、劉雅瑟、朱珠和曾可妮演繹舞曲《下個，路口，見》

兩位姐姐在第三次公演PK戰合體謝娜、劉雅瑟、朱珠和曾可妮演繹舞曲《下個，路口，見》，賈靜雯也在綵排時提到：「網友說我們兩個，一個是唐老鴨，一個米老鼠，不至於吧？」，令「#賈靜雯蔡少芬唐老鴨米老鼠組合#」在節目播出後數度登上熱搜；不過「唐米CP」不但毫不介意，更大方手持卡通吊飾自拍、又發下宏願寄望組團出碟，為緊張的賽程添上不少笑聲，緩和緊張情緒。

（左起）賈靜雯、蔡少芬

羨慕Ada與劉德華合作

近日Ada在微博公開第三次公演的幕後花絮，曾坦言「唱跳難過生仔」的她為了呈現完美舞台，就連乘搭高鐵也不忘練習；同屬「大喇叭」的陳嘉樺（Ella）得悉Ada壓力山大，即時送上安慰：「不用怕，你還有時間可以練，該休息的時候要好好休息！」

陳嘉樺（Ella）得悉Ada擔心演出，隨即送上安慰。

得到鼓勵的Ada隨即充電完成，更在化妝間與賈靜雯上演「簽名對決」，期間賈靜雯慨嘆相逢恨晚：「為甚麼我們沒有合作過啊？」Ada聞言即表示：「對啊，我們是同一個年代的嘛！一山不能藏二虎！」視劉德華為偶像的賈靜雯，得悉對方曾與男神合作MV時亦不禁大喊：「我不想聽！我不想聽！我不想聽！羨慕、嫉妒、恨！」除了同為視后、同樣出道32年外，原來Ada和賈靜雯一樣愛吃榴槤，還特別鍾情貓山王，可見二人因為「臭味相投」而惺惺相惜呢！