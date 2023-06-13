Rain被爆學中文疑為內地街舞節目準備　網友再度抵制：我可以舉報

內地綜藝節目《這！就是街舞》系列由2018年首播以來一直備受歡迎，令大眾熟悉街舞之餘，也捧紅了不少舞者。節目由第三季開始邀請國外街舞舞者參與，當中包括元老級及新生代人馬，ACKY、Bouboo 、Rochka、GOGO BROTHERS、Hilty & Bosch、Ibuki、MT-POP、Kyoka等，非常多元。今年來到第六季，早前網上頻頻爆出擬邀嘉賓，王一博、張藝興、TAEYANG@BigBang、韓庚、Lisa@BLACKPINK、Rain（鄭智薰）等均在列，即刻引起熱議。



日前，有網友爆料稱自己在韓朋友獲邀教Rain中文，並讚其態度認真，在語言方面頗有天賦，猜測可能是為《這！就是街舞6》做準備。然而，最近鄭容和到北京錄製綜藝節目，結果卻遭到網友舉報，反對韓國藝人到中國進行一切活動，最後更得到廣電總局回應，否認了鄭容和錄製節目消息。眼見取得成效，大量網友都表示會繼續抵制韓星，因此在傳出Rain錄節目的進一步消息後，再度掀起軒然大波，紛紛留言反對：「可以來呀，我也可以舉報呀」、「堅決反對，任何韓國明星來中國撈金都反對」、「雖然好感Rain，但是真的沒必要」，但也有網友認為Rain實力強勁，參加節目是好事：「希望能來，這舞蹈實力吊打內娛那些自我感覺良好的idol」、「其實也可以來中國參加節目的，因為街舞本來就是外國傳進來的」、「講真，Rain也是難得，沒塌房，沒發腮，沒腫臉，沒作妖…… 」等。

即將年滿41歲的Rain一直活躍於影視歌三棲，長年keep著fit爆身形，且在舞蹈方面能力不俗，經常在IG分享跳舞片段，水準一如既往，自律能力可見一斑，深受網友喜愛。

身形fit爆。（Instagram@rain_oppa）