退選港姐林泳怡為入圍勁減10kg　身材焦慮患厭食症：逐漸迷失自我

曾參加《2022香港小姐競選》並入到20強的6號佳麗林泳怡（Wendy），早前分享自己參選港姐的經歷，更大爆在面試時被無綫總經理（節目內容營運）曾志偉當面質問：「你這麼胖，考慮減肥嗎？」令她嬲到爆，並即時反駁，但就被評判指「太年輕，太naive。」更勒令她3個月減重10kg 。對此，曾志偉日前接受《香港01》訪問時就回應：「人最緊要對自己有冇要求？你自己唔付出努力，其實有時我哋都捧唔到。」不過其實Wendy為了減磅非常努力，更一度患上厭食症。



曾志偉日前接受《香港01》訪問時回應：「人最緊要對自己有冇要求？你自己唔付出努力，其實有時我哋都捧唔到。」（資料圖片）

Wendy拍片透露自己為了入圍港姐競選，在短短兩個月內由63kg減到53kg。（影片截圖）

日前Wendy拍片透露自己為了入圍港姐競選，在短短兩個月內由63kg減到53kg，勁減10kg！Wendy回憶當時受到工作人員、記者的閒言閒語：「有肉地嘅林泳怡」、「最細嘅年紀，但係最肥？」刺激她下定決心減肥，努力做運動、節食等等，每個禮拜還要回到TVB報告自己減了多少kg，但她就直言：「在這種被身材焦慮荼毒嚴重渲染的自己，我逐漸地迷失了自我，慢慢地發現，53公斤（KG）的我並不滿足，多瘦都不能變瘦，埋怨曾經青春期的我，骨架大的我，吃什麼都會變胖的我，我變得非常討厭我自己，慢慢地我患上了輕度的厭食症。」

+ 44

Wendy退選回到美國後，一度因學業壓力太大暴飲暴食，更暴肥至63kg。（影片截圖）

Wendy退選回到美國後，一度因學業壓力太大暴飲暴食，還被治療師建議不能在宿舍放任何食物，但就令她壓力倍增，更偷食同學的零食，結果令她更加焦慮，甚至喊住打電話給媽媽：「為什麼我連吃飯都不能好好吃飯呢？」去年12月，Wendy一度暴肥至63kg，但就令她意識到健康的重要性。Wendy當初以學業為由退出比賽，但她就強調：「退選不後悔，因為我更熱愛學習和生活，但是參選更不後悔，因為一年前的我並沒有意識到，亞洲的身材焦慮已經如此的嚴重，慢慢地吞噬着每一篇我刷過的網站、新聞上吸睛的標題，沒有經歷過暴食、復胖，到現在的我，也不會更健康地面對生活和學業，所以我更感謝這個選美比賽。」最後Wendy亦表示無論體重、膚色如何，都應該積極開心地面對生活！

Wendy強調退選不後悔，更直指亞洲身材焦慮嚴重。（影片截圖）