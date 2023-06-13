瑪嘉烈與大衛｜衞詩雅食龍蝦崩門牙　問陳湛文：吻戲甩咗吞咗佢？

由MakerVille開拍劇集《瑪嘉烈與大衞系列 絲絲》，今日（13日）舉行開鏡儀式，劇集延續自《瑪嘉烈與大衞 綠豆》的劇情故事，並由廖子妤、陳湛文、傅孟柏、衞詩雅等新一批演員飾演。劇集劇情講述大衞（陳湛文 飾）與瑪嘉烈（廖子妤 飾）分手後，與Diamond（衞詩雅 飾）成為知己兼生意合夥人，開設一家水餃店，女主內、男主外；而瑪嘉烈亦開展一段新戀情，與城中名廚烈火（傅孟柏 飾）陷入熱戀。正當瑪嘉烈與大衞以為生命展開新一頁後，殊不知命運卻又微妙地連結在一起。

在《瑪嘉烈與大衞系列 絲絲》裡，陳湛文與衞詩雅沒有親密戲份，陳湛文笑指拍吻戲後會被打，回家更要跪玻璃。（陳順禎 攝）

在《瑪嘉烈與大衞系列 絲絲》飾演一對的陳湛文與衞詩雅，在開鏡儀式上接受訪問，表示他們的角色一直在關係上進退踱步，衞詩雅笑指：「每日都處於去定唔去嘅狀態！（男仔應主動？）佢就係唔做囉！唔做主動囉！」連陳湛文也似乎對大衞的遲疑感到激氣：「唔得咁㗎！男仔主動啲好！」但陳湛文對於應該如何追女仔，也保守地笑指：「追女仔呢，我就唔叻嘅！」衞詩雅隨即笑指：「但係你都追到你老婆返嚟喎！」陳湛文則續指：「係呀！咁因為我老婆都好叻！」衞詩雅繼續追問：「係你追老婆嘅？」陳湛文則笑指：「大家互相惺惺相識啦！但係我會點追Diamond呢？簡單嚟講，大衞唔講嘅嘢，我點都會講一兩句嘅！甚至會錫落去嘅！」

衞詩雅自爆拍攝期間，意外咬崩了一隻門牙，更笑問陳湛文如果拍吻戲，傳到他口中，他會如何反應。（陳順禎 攝）

至於劇情裡，陳湛文與衞詩雅的戲份親密程度，湛文笑指：「唔會加錫戲啊！啲女仔唔可以同我錫㗎！啲女仔同我錫之後，佢會打我㗎！然後返屋企又要跪玻璃，唔得㗎！」連連耍手擰頭。提到吻戲，衞詩雅卻分享一件拍攝期間的小意外，她表示：「嗰日食食下龍蝦，崩咗一隻門牙！大槪係一個角仔，八分一左右。」她更笑指怕影響拍攝，在講對白時會露齒，於是特意在翌日星期日，請牙醫朋友為自己修補。

MakerVille劇集《瑪嘉烈與大衞系列 絲絲》今日舉行開鏡儀式，由廖子妤、陳湛文、傅孟柏、衞詩雅等全新演員陣容主演。（陳順禎 攝）

衞詩雅亦笑指小意外不影響戲中角色的親密程度：「本身都冇Kiss戲嘅！但係如果我而家真係要拍，如果我同你（陳湛文）Kiss，Kiss嘅時候甩咗隻牙落去，你會好專業地繼續拍，定係你會吞咗佢？」陳湛文聽後嚇了一跳，笑指：「我應該會Feel到有啲嘢入咗我個口⋯⋯未必會繼續拍！我點知係唔係牙啊！係妳啲餸渣咁點算！會唔會有啲噁心啊！」