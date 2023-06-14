韓女主播柬埔寨身亡死因成謎　專家揭三大疑點質疑非單純醫療失誤

韓國女主播娥英（音譯）於本月10日被發現於柬埔寨身亡，有指她被紅布包裹並遭棄屍。警方後來拘捕一對中國夫婦，指娥英在二人經營的診所注射血清後癲癇發作身亡，但有韓國專家卻提出三大疑點，認為娥英的死因有可疑。



韓國網紅娥英於本月10日被發現於柬埔寨身亡。（IG/@lovely_ahyeong）

根據海外媒體報道指，被捕中國夫婦在萬景崗區開設診所，娥英則於6月4日去到二人經營的診所吊鹽水及注射血清時突然癲癇發作，全身抽搐最終身亡。其後兩夫婦駕車到甘丹省並將屍體拋棄，有指警方發現屍體被發現毆打、骨折和燒傷等痕跡，而娥英家屬亦拒絕解剖，至今死因成謎。

有韓國專家分析事件，並提出三大疑點。（CBS截圖）

有韓國刑事法務專家提出案件有三大疑點，認為娥英的死不是單純的醫療失誤。專家講到柬埔寨有不少由韓國人經營的診所，死者理應不會首選語言不通的診所；第二，除非感染瘧疾或破傷風，一般不會接受血清注射治療，質疑醫師的專業外也擔心是刻意謀殺的舉動。

中國籍夫婦賴某、蔡某在柬埔寨金邊經營診所，醫療事故後涉嫌棄屍。（柬埔寨之光）

第三，屍體被發現時有骨折和燒傷等，甚至講到臉部難以辨識。專家提出如果是注射血清導致癲癇發作的話，只會有可能出現臉部浮腫的情況，但其餘受傷的部分則幾乎可確定為外來衝擊，甚至成為最大致命傷。可是由於娥英家屬表示拒絕解剖，她的死因或將一直成謎。

娥英家屬表示拒絕解剖，她的死因或將一直成謎。（IG/@lovely_ahyeong）