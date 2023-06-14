香港小姐2023｜內地佳麗大爆面試內幕似選特種兵　竟唔做得呢樣嘢

無綫年度選美盛事《2023香港小姐競選》第一輪面試日前（10日）在將軍澳電視城舉行，共有89名參選佳麗到場。今屆參選的佳麗有不少是來自內地的女生，部分更是網紅，首輪面試後她們都有在社交網分享當日的經歷。其中來自湖南長沙的23歲Sierra，在是次面試完後便在晚上於小紅書拍片大爆當中情況，以「普通人參加香港小姐是什麼體驗... (當日吐槽版) ，大呻面試過程極辛苦。

Sierra拍片大爆選美港姐首輪面試內幕，她說：「12個小時不吃不喝不能玩手機，說真的我不知道我是去參加港姐了，還是參加鋼鐵是怎樣練成的了？事情是這樣子的，我覺得整個香港小姐的選拔，就像一個特種兵一樣，就是他從6月8號給我們發的消息，然後6月10號就要面試，也就是說中間隔了不到兩天的時間，打一個措手不及。」她表示面試時間由早上10點鐘一直面試到晚上10點鐘，由最初覺得自己可以參選港姐感到好快樂，到後來大家都累得連眼神都沒有辦法聚焦了。

她續說：「他又沒有（提供）吃的又沒有喝的，然後空調還賊冷，當然他也說了你可以帶吃的，但問題是我們帶了那麼多件衣服，還帶了高跟鞋、泳裝，然後還要帶那些補妝的，如果你還能夠帶一些吃的和喝的的話，我只能說牛逼。就是說很多人沒有帶嘛，然後一直到了晚上，我們終於可以開心的拿回手機，然後終於可以吃東西了。」可是她面試完後就看來傳媒的報道，又不滿自己的照片被拍得醜，還有大批網民的負評都令她感到無語。