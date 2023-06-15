新《梁祝》電車巡遊港島　近百戲迷齊撐偶像

繼粵劇《呂布情傾貂蟬》、《武俠》、《經典折子戲》、 新《胡不歸》之後，創意班主彭美施(施姐)第5齣作品系列-新《梁祝》隆重登場，並起用「雙梁配」-當紅文武生梁兆明及正印花旦梁非同，演繹家傳戶曉的凄美梁祝情。

演員與逾70位戲迷聲勢浩大參與花車巡遊

昨日(14日)大會更以重量級二重奏方式隆重公布新《梁祝》大型粵劇製作，首部曲先進行新《梁祝》電車巡遊啟動禮，由文武生梁兆明率花旦梁非同及演員詹浩鋒、陳玬橦聯同逾70位戲迷聲勢浩大一起出巡，之前也擔心天氣惡劣會落大雨，不過天公造美，出巡期間天氣放晴，途經上環、灣仔、金鐘，駛至銅鑼灣，沿途吸引市民駐足及揮手支持，為公演揭開序幕，緊接宣傳二重奏舉行新《梁祝》新聞發布會，公布演出詳情及於周四(15日)公開發售門票，並在6月24日起在各大港鐵站， 都會見到新《梁祝》不同造型海報。

施姐領軍與美英姐、梁兆明、梁非同、詹浩鋒、陳玬橦鬧市電車巡遊

兩位主角海報造型唯美受讚賞

至於兩位主角的造型，在海報出街後，戲迷們都拍案叫絕，大讚梁兆明的梁山伯風度翩翩 ，梁非同的祝英台清麗脫俗，反串男裝更英俊瀟灑，而非同對於今次反串的造型表示很滿意，但最大的挑戰是反串唱平喉，很大壓力，所以她在唱做唸方面都下了很大苦功，幸有梁兆明亦從旁指導; 而大會更邀得粵劇名伶吳美英擔任藝術總監，對演員細心教導，務永求眾演員有更大進步，彼此有好配答，於舞台上發揮最好，最出色的表演。