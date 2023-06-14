Tiger首執導爆Jeremy為角色爆粗極緊張　AK化身「顧問」傳授技巧

今日（14/6）ViuTV 節目《爆谷一周》正式開拍新一季，編劇麥可暉 、MIRROR成員Lokman及Tiger擔任嘉賓宣傳短片《是日精選》。在接受傳媒訪問時，Tiger表示非常緊張：「因為喺谷導，咁就要講啲比較深層次嘅嘢，好驚應付唔嚟，招架唔住。」又言希望與谷導合作，遇到難題即可請教對方。

編劇麥可暉 、MIRROR成員Lokman及Tiger擔任《爆谷一周》嘉賓。（梁碧玲 攝）

由Tiger執導的《是日精選》找來Lokman飾演男主角，二人由隊友變成導演及演員身份，Tiger大讚Lokman令人放心：「當初點解搵佢就係因為放心！佢不嬲都係演技擔當，咁啱風格同感覺上都好融洽。」而Lokman補充表示：「同埋係相對熟啲，落到場嘅時候唔使諗點樣講會舒服啲，好簡短咁講完就會慳咗啲時間。」

Tiger大讚Lokman令人放心（梁碧玲 攝）

值得一提是，成員Jeremy亦有份參與演出，為了配合角色更粗口橫飛，Tiger爆料表示「佢係緊張嘅，開頭嗰Take係冇咁自如，不過最後嗰幾下就非常自如，同埋係劇本冇寫㗎，係自己加落去。熱身之後佢好興奮，真係越做越好。」當中表示AK非常積極教導Jeremy，Lokman更當場模仿：「嗱，你咁樣咁樣加一句入去！」二人紛紛笑指AK為這場戲份的顧問。

二人紛紛笑指AK為這場戲份的顧問（梁碧玲 攝）

最近真人選秀節目《全民造星V》播放得如火如荼，40強名單已經出爐，被問到會否現身準決賽時，Lokman表示：「按住呢個習俗嚟講係要嘅，每一年都要返去表演下，但係我覺得今次有啲嘢可以期待喜愛，大家留意下《造星V》決賽。」