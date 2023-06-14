林熙蕾母女檔影慈善寫真　細女愈大愈似媽媽「厭世樣」不愛笑

90年代出道的台灣性感女神林熙蕾（Kelly），2011年嫁給美籍商人楊晨後便淡出娛樂圈，並先後生下11歲大女楊若妤（心心，Kaitlin）和9歲細女楊晨熙（蜜蜜，Mila）。近日三母女，獲張清芳及珠寶藝術家Cindy Chao邀請拍攝「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影，徐若瑄、林心如、庾澄慶（哈林）、田馥甄（Hebe）、劉若英等亦分別與他們的小朋友一齊參與，為台灣重症罕病孩童募捐活動盡一分力。

Kelly婚後專心相夫教女。（ig@kellyhlin）

林熙蕾拍攝「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影，為台灣重症罕病孩童募捐活動盡一分力。（影片截圖）

林熙蕾昨日在社交平台分享三母女合照，穿上一條超Deep V裙的林熙蕾，雖然已年屆47，但樣貎和身材仍然Fit到爆，獲不少網民讚人美心善：「她快50歲了還是好美。」大女心心愈來愈似爸爸，笑到瞇瞇眼露酒窩，甜美可愛；而細女蜜蜜就跟媽咪餅印一樣，但貫徹cool爆不愛笑作風，繼續擺出一副「厭世樣」，兩姊妹相映成趣。

林熙蕾細女（右）同媽媽餅印一樣，而大女就似爸爸。（ig@kellyhlin）

林熙蕾寫道：「孩子就是我們的未來，所以我會告訴他們， 除了要對自己、父母、家庭負責任， 也要對社會有所貢獻。不能只是自私地讓自己變得更好， 也要讓社會成為你人生的一部份。感謝芳姐與Cindy Chao邀請參與『一五一十 讓愛聚首』慈善攝影，不但和女兒們一起拍照，更將這個活動的意義傳達到孩子身上。」

影片中，林熙蕾表示很明白與孩子一起面對病痛的心情，她說︰「這真的是做父母的才知道這種心情，孩子生病或他有任何不舒服、不開心，我真的希望那個人是我，我希望可以代替他（承受）所有的痛苦和不舒服，我可以為他犧牲，但這真的是當媽媽以後才了解到的這種感受，我一直認為孩子是我們的未來，所以要灌輸他們一種觀念，就是用我們的資源保護這個地球，譬如環保，或是幫助一些受到忽略的孩童。」

林熙蕾係唔少人心目中嘅女神。

生完小朋友，身材依然咁fit。（ig@kellyhlin）