陳豪陳茵媺慶祝結婚10周年酒店度春宵　曬巨型鑽戒首飾閃盲網民

陳豪 (Moses) 與老婆陳茵媺 (Aimee) 於2013年結婚,婚後兩人育有三名寶貝仔女組成五口幸福之家,一家人生活幸福美滿。Moses與Aimee雖然已經做了爸爸媽媽,日常生活重心都放在仔女身上,但並不會因此而忽略了彼此,兩人由拍拖到結婚生B至今依舊十分恩愛。日前兩人特地到了酒店Staycation慶祝結婚10周年,暫時撇下仔女享受難得的二人世界,Aimee還拍片放上IG同大家分享,乘機放閃曬恩愛。

Aimee與老公慶祝結婚10周年紀念的戰衣。(陳茵媺IG)

Aimee寫道:「Happy Anniversary babe. 🥰 You've given me the best life and best time! 💕💕💕 (寶貝週年快樂。你給了我最好的生活和最好的時光!) 從她的片中可見,兩人拍拖入住酒店共享浪漫時光,晚上還特地換上情侶裝到酒店餐廳撐枱腳,碰杯歎美酒慶祝結婚10周年紀念,充滿了儀式感。Moses望住Aimee一臉冧爆,Aimee望住Moses的笑容更是如少女般羞澀,彼此眼裡都有光。而Aimee手上的巨型鑽戒和首飾亦十分搶鏡,閃盲一眾網民,明顯這也是老公送她的禮物。除了鑽飾,她還不經意曝光了放在酒店房內的名牌橙色紙袋,估計是Moses送她的Hermès包包。

Aimee曝光了橙色名牌紙袋。(陳茵媺ig)

點擊睇兩人慶祝結婚周年Staycation靚相:

