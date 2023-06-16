41歲黃榕特訓半年變「金剛芭比」 體脂減到3%：個人會抑鬱

黃榕（Gloria）早年以模特兒身份活躍於娛樂圈，其後爆出陳冠希和黃榕有關係，維持了五六年之久。在網上「打響名堂」後，她也參與了不少戲劇拍攝，例如《葬禮揸Fit人》、《旺角半熟少女》等。近年她有意向健身界發現，一改以往嬌滴滴的形象，經過幾年訓練後終鍊成了「金剛芭比」的身形。



當年嘅黃榕都唔差。（網上圖片）

最近黃榕參加了WNBF香港區賽事並贏得了「比堅尼小姐」獎項。她表示，希望自己以努力來證明自己的實力，而不是炒作。從相片可見，與10幾多年前的她簡直是判若兩人，肌肉的曲線異常分明，而台上的她也散發着自信。

黃榕操肌操到咁，真係好勁！

她接受《香港01》訪問時表示，自己為了這次比賽準備了半年，除每日都要做大量運動，也要非常嚴格地控制飲食。她說：「由12月31日開始我就好嚴謹咁備賽。每一日我都按照教練畀我嘅餐單食嘢，一日係要食6餐，仲要較鬧鐘食嘢，每隔兩三個鐘食一次，開頭就係增肌，要食好多好多嘢仲要食飯，每餐都要食150g飯，但係去到比賽前就要零碳（水化合物的），嗰個星期就辛苦啲。」

黃榕贏得「比堅尼小姐」。

她續說：「一星期仲要6日訓練，訓練一個半小時，再行機一個鐘，再練半個鐘posing，每日都要練三至四個鐘。」在重度訓練之下，她的身體也出現了狀況，甚至女性經期也因此停頓了。她說：「人生第一次體脂去到個位數，同埋body fat太低，搞到我月經period都冇嚟，荷爾蒙失調，壓大好多同埋嗰時食嘢食得太多，食到喊。嗰陣時又唔食得其他嘢，應酬要望住人哋食嘢，備賽時間太長個人又會抑鬱，但係見到自己肌肉線條比以往進步咗，就會覺得所有努力都係值得！」

近年黃榕經常操肌，身形好健項。（IG圖片）

賽後黃榕食返餐勁嘅。（IG圖片）

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