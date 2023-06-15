洪欣張丹峰夫妻真實關係曝光　機場被捕獲各有各玩仿如陌生人

洪欣和內地男星張丹峰，早前傳出婚變，洪欣甚至發文稱「我和張丹峰不再是夫妻關係」，但之後又突然復合，洪欣在微博發表澄清文，指二人間並無小三，離婚宣言純粹是「情緒化的言論」，二人「彈出彈入」式離婚，被網民指是蹭熱度刷存在感。近日洪欣和張丹峰在機場被野生捕獲，二人各自玩手機，神態仿如陌生人，二人婚變傳聞，再次甚囂塵上。

洪欣和張丹峰各自玩手機，還保持著1.5米的安全距離。（微博圖片）

洪欣神情落寞，還瘦了幾個碼。（微博圖片）

洪欣和張丹峰於2009年結婚，這段相差10年的姊弟戀，一直不被看好，早於2018年二人已爆出婚姻危機，疑似小三正是張丹峰的經理人畢瀅，而在洪欣的家庭聚會，亦往往見到畢瀅蹤影，至上月初，洪欣突然宣佈「我和張丹峰不再是夫妻關係」，二人離婚消息，震驚娛樂圈，但至13日，洪欣又發出致歉信，表示離婚只是「情緒化的言論」，被網民大罵二人一直製造新聞刷存在感。

洪欣家庭聚會，往往見到疑似小三畢瀅（左一）蹤影。（微博圖片）

張丹峰和畢瀅相處特別開心。（微博圖片）

近日洪欣和張丹峰在機場被捕獲，二人正在等待取行李，網民大讚洪欣身材纖瘦，皮膚白滑，看不出真實年齡。由於二人隔著幾個身位，洪欣又黑晒面，各自在玩著手機，二人零交流，仿如互不相識的陌生人，相片在網上瘋傳，網民紛紛表示這才是二人現時真正的關係，繼續維持夫妻形象，只是為了繼續直播吸金，好夢難圓。