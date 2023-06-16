阿Sa蔡卓妍出席富二代生日聚會　同吳千語完美融入盡顯自信

現年40歲的阿Sa（蔡卓妍）與「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）拍拖多年，曾一度傳出分手，但實際上兩人感情穩定，阿Sa更已融入男友家庭，不時現身男友家庭聚會，看來婚期不遠！

2018年12月，阿Sa與石恆聰結伴出席鍾欣潼婚宴。（IG圖片）

歌手馬天佑（Tianyo）近日生日，身為好友的阿Sa當然有現身為他慶生。本為富二代的馬天佑當然有不少富貴朋友，近日舉辦的生日宴中，除了阿Sa出席外，現場更有吳千語（Karena）和其「百億富三代」男友施伯雄，以及被指父親為收租大王，收坐擁十幾億身家的富二代作家筆華棋。

石恆聰曾替阿Sa爸爸慶祝生日，兩人感情穩定。（IG@strawberry_yeung）

阿Sa穿上白色長袖上衣，打扮樸素，年屆40，皮膚依然白滑。更貼身同馬天佑合照，神態自若；而吳千語亦坐在前面，輕鬆地將手搭在桌上合照，笑容自信，同吳千語一樣已完全融入富二代圈子。

吳千語生日，男友施伯雄上貼合照慶祝。（施伯雄微博圖片）

值得一提的是，席間還有陳瀅的緋聞男友Howie。Howie背景神秘，同圈中人熟稔，曾同羅天宇、何雁詩、蔡思貝一齊遊船河去Party，更同陳瀅一齊到夏威夷參加婚禮，又獲陳瀅親密勾頸合照，兼多次被稱呼為「老公」；另外獨立歌手AP潘宇謙亦有出席飯聚。

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