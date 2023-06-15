東張西望｜茶飲店員工被老闆父親非禮　網上控訴發現原來多人受害

今日（15日）的《東張西望》講到深水埗的一間茶飲店的兼職員工被非禮，黃小姐及陳小姐出面指證於2019年多次遭受茶飲店老闆的爸爸性騷擾行為。

深水埗的一間茶飲店的兼職員工被非禮。(節目截圖)

受害人黃小姐指當時茶飲店只有她和老闆爸爸兩個人工作，因為位置的問題，她與老闆爸爸是背對背工作，但一天之內發生兩次疑似非禮行為，她就覺得是故意的。黃小姐強調第二次發生在非繁忙時段：「當時我沖緊嘢飲，佢就係我後面經過，經過嘅時候，我又feel到有人摸我臀部。」黃小姐向主持李旻芳示範一次怎樣被摸，而李旻芳亦覺得有點力度，而不是輕輕擦過。黃小姐指當時要男朋友來接她收工，更到警署備案，之後向總店報備事件及要求交出閉路電視影片，但總店則指閉路電視是直播，不能翻看，所以沒有實質證據指證老闆爸爸。

受害人黃小姐指當時茶飲店只有她和老闆爸爸兩個人工作。(節目截圖)

黃小姐向主持李旻芳示範一次怎樣被摸。(節目截圖)

黃小姐在網上細訴自己的遭遇後，發現原來亦有人在同一間茶飲店受到性騷擾，另一名受害人陳小姐接受《東張西望》電話訪問時指自己當時的站姿是臀部有點翹，之後就被茶飲店老闆爸爸拍了她臀部一下：「我係遇到呢啲事，唔知點同佢溝通，唔知點同佢講，我都唔好意思開口，因為真係好尷尬。」而陳小姐當時只問了他一句：「你做咩打我？」而老闆爸爸只是笑笑口便離開。

黃小姐在網上細訴自己的遭遇後，發現原來亦有人在同一間茶飲店同樣受到性騷擾。(節目截圖)

受害人陳小姐接受《東張西望》電話訪問時指自己當時的站姿是臀部有點翹，之後就被茶飲店老闆爸爸拍了她臀部一下。(節目截圖)

兩人都分別與老闆投訴過他爸爸的性騷擾行為，黃小姐指老闆說：「佢可能唔小心撞到你嘅啫，佢冇惡意去特登非禮你哋啊。」黃小姐覺得老闆知道爸爸做出這些行為，但仍然想包庇他。

兩人都分別與老闆投訴過他爸爸的性騷擾行為。(節目截圖)

黃小姐覺得老闆知道爸爸做出這些行為，但仍然想包庇他。(節目截圖)

網上亦有不少受害人或朋友說出都被老闆爸爸非禮經過，亦有網民幫這間茶飲店改名做「撞波茶」，之後亦有網民指老闆爸爸被總店禁止入店內，但他仍然沒有收歛，站在店外看著一些比較性感的客人。而事發後大約一星期，該茶飲店已經人去樓空，疑似結業。