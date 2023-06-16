全民造星5｜Lucas出局網民超錯愕　紅組導師再被批揀人有問題

Fung莎C組今集演出完全係高質。

《全民造星5》今晚（15日的）一集，完成指定項目對決後，隨即開始自選項目對決，首先上場係Fung莎C組（Adam、 Taco、Jason Loi、 Mark Chan以及樂樂）一睇呢個陣容，就知sell唱歌 ，雖然排練過程中，Mark Chan同Adam有少許火藥味，但幸好未有影響最後嘅演出，而評判陳詠謙更爆粗大讚Fung莎C組，佢話完全冇諗過可以睇到呢個水平嘅演出。

蕾安A組喺最後一回合嘅指定項目對決以3比2勝出 。

至於對手蕾安D組（Snoopy、瑞銘、希晉、阿生、Lucas、KC）眾人實力平均，身為隊長嘅KC排練期間，需要離港工作，但都十分緊張因確診而落後嘅瑞銘，仲開會叫大家多啲觀察瑞銘對舞步嘅消化進度，而喺離港期間，KC亦一直關心練習狀況，甚至連走位都指導得一清二楚。

瑞銘因大失水準而令KC失望。

不過喺排練當日，瑞銘大失水準而令KC頗為失望，他甚至表示已經唔知可以再為大家做啲咩，但佢亦唔想拋下任何一個隊友，之後仲講到眼濕濕。 最後Fung莎C組以 4比1勝出，網民對於賽果其不感到意外，反而係對因落敗而要即時出局嘅Lucas十分錯愕。

Lucas對自己被Foul 似乎都有少少意外。

事關Lucas當初以2燈入圍，喺60強時擔任C組隊長，曾化解MK同Philp嘅問題，晉身40強後表現雖然未算超班，但亦唔叫失禮，就連強尼都大讚Lucas一直努力學跳唱，佢絕對係有資格成為男團成員而你唔會覺有咩問題 。唔少網民都以為出局嘅會係瑞銘或阿生，討論區即時大量出現「紅組導師Foul人係咪有問題？」同「點解係Lucas?」 相關提問。