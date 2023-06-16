BTS防彈少年團香港展覽率先睇　粉絲必影五大打卡位

韓國男團BTS防彈少年團展覽《BTS EXHIBITION : PROOF》香港站今天（16日）正式開幕，記者有幸搶先參觀，為粉絲記下五大必影打卡位。展覽亦將有三款香港站獨家限量商品，粉絲緊記不能錯過！



打卡位一：BTS歷年專輯燈版（陳穎妍攝）

《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》由韓國團隊用心設計打造，粉絲能通過不同房間內的照片、影像和體驗式裝置探索BTS成員的過去、現在和未來，順道慶祝組合的出道十周年。會場中重現了《Not Today》等MV的拍攝場景外，也展出了BTS七位成員穿過的打歌服，粉絲可以近距離欣賞每套服裝的細節。是次展覽亦將出售三款香港站獨家限量商品，除了收藏度高外亦有實用性，粉絲必定要擁有全部。

打卡位二：BTS打歌服展示區（陳穎妍攝）

可清楚睇到每件打歌服的細節。（鄺鈺瑩攝）

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三款香港站獨家限量商品。（陳穎妍攝）

《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》：

展覽日期：2023年6月16日 – 7月16日

展覽地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle (6F, Kunsthalle, K11 Art & Cultural Centre, K11 MUSEA)

展覽時間：每節60分鐘 (10:30AM – 10PM)

票價：HK$198 (星期一至四，公眾假期除外) / HK$248 (星期五至日及公眾假期)

公開發售日期：2023年6月2日早上10時起

公開發售平台：01空間、Trip.com

主辦單位：BIGHIT MUSIC、HYBE、ELF ASIA