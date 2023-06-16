楊明「重返」《愛·回家》跟莊思明齊開工　 無留意網民因他欲棄劇

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》今日（16日）舉行父親節活動，亦是楊明首次亮相該節目的活動。楊明透露已經進組接近一個月，首先在熊家與熊樹仁（單立文 飾）有多場對手戲，與單立文對戲被對方的笑話弄得「滿臉通紅」，要跑圈來調整情緒。

楊明「重返」《愛·回家》。（葉志明 攝）

楊明接受《香港01》訪問時即劇透自己的角色是從外地回來：「今次嚟香港就係搵一個細個救咗我一命嘅恩人，諗住返嚟報恩。同佢會產生好多好搞笑嘅場面，但係返到嚟見到嗰個恩人呢，就唔係我想像當中咁樣，我就想教好佢。」被問到底誰才是他的恩人，他就賣關子的只說是熊家人。

楊明亦有表示自己是「重返」《愛·回家》，因為他在第一輯時，也有份演出。他表示劇組對他十分好，也很照顧他，而他加入劇組之後，最近就一直在拍外景，親親大自然。至於有網民指因為楊明的加入而想「棄劇」，他就表示自己還未出場及不清楚，也許觀眾會有不同的觀感，但他也希望大家看得開心。

楊明每次開工都被單立文弄得滿臉通紅。（葉志明 攝）

難得女友莊思明同樣加入了劇組，他則表示暫時未有對手戲，因為他的戲分暫時都是圍繞熊家。思明比他早一個月進組，最近已經在播出她的部分，而他的部份亦會於下個月播出。

至於問到會否希望有CP時，他則表示希望可以穿插在整個劇內。最近對手戲方面除了單立文就是何啟南：「其實係啟南帶我入嚟《愛·回家》嘅。」他最近只有《愛·回家》一劇在手，暫時未有為其他劇集開工，而他的餐廳亦於去年3月全面結束，因為在疫情期間損失慘重，楊明透露蝕了8位數字，生意慘淡只好忍痛結束。