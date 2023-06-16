好睡好起｜直擊霍啟剛接受睡眠測試　「公務王」竟患中度睡眠窒息

j2節目《好睡好起》昨晚（15日）一集，伍詠薇（伍姑娘）及霍啟剛各自受到不同睡眠問題困擾，二人分別在方東昇團隊陪同下到港大心理學系睡眠實驗室測試。在演藝界縱橫多年的伍姑娘，過往曾發表一篇「缺眠感言」：「這三十年的演藝生涯，我覺得很快樂，但亦痛苦，痛苦源於睡眠不足。但我很享受這種痛苦，有一㮔演員，包括我自己在內，是很享受被折磨的感覺。」伍姑娘直言寧願睡眠不足，都唔想開工不足：「你唔夠瞓係因為你可以做到女一喎。」日夜顛倒的拍攝生涯除令伍姑娘因失眠、磨牙及鼻鼾影響睡眠質素外，還要面對記性變差等問題：「半百歲人，冇瞓過一覺好好嘅覺。你都唔知邊日打邊日，係幾陰公嘅。」

伍姑娘多年前曾發表一篇「缺眠感言」。

「公務王」霍啟剛則因太太郭晶晶習慣早睡早起，作息及吃晚飯時間相對穩定：「我哋一般喺屋企食飯都早，小朋友都習慣咗六點、六點半要食飯，基本上七點零鐘食完，咁你都有番時間消化。」攝製隊直擊「霍啟剛的一天」當日，啟剛全程甚有效率，但仍難掩疲態；原來他每天雖有七小時睡眠，但經常中途一再扎醒，亦受鼻鼾問題困擾。

攝製隊直擊霍啟剛的一天，真係忙到不得了。

對於首度在鏡頭前接受睡眠測試，霍啟剛笑言準備過程似足染髮，相當幽默。伍姑娘則準備周全，單是「陪瞓枕頭」也有七、八個，就連Pat Pat也有專用枕頭。最終在實驗室瞓天光的二人，均比預期中睡得好；結果顯示，自覺睡眠負債嚴重的伍姑娘沒有臨床睡眠疾病，但負責評估的港大心理學系副教授李馨認為，伍姑娘仍要調整「生理時鐘」：「睇番你3、5點先瞓，但起身時間就12點、9點、11點都有。呢啲通常要由起身時間開始train起，因為起身時間可以控制。」至於霍啟剛則被診斷患有中等程度睡眠窒息，他接受呼吸系統科專科醫生林冰建議戴睡眠機助眠，醫生又讚許霍啟剛為大眾樹立好榜樣：「公眾人物肯做呢樣嘢，大家接受程度會高好多。」