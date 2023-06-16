全民造星5｜Lyman腹肌一出連陳詠謙都冧：重新喚起性向疑惑

Fung莎B組呢part 表演屬於家長指引系列。

《全民造星5》有唔少跳得之人，曾經係音樂劇《芝加哥Chicago》團員嘅Lyman Heung（香胤宅）絕對係其中一位。喺今晚（ 16日）播出一集，Fung莎B組（Kakit、Dai Bon、Ash、Lyman）為咗配合「雌雄同體」主題，表演《B.A.D》， 4位囝囝嘅裝束應該係《造星5》播出至今，最少布、最衝擊觀眾眼球一次！Layman同其他3位囝囝雖然穿上高踭鞋，但完成唔影響操作，而其腹肌更係超吸晴。評判狄易達表示完全被Lyman 肢體、神態、眼神所吸引，而陳詠謙仲誇到話睇完Lyman表演，重新喚起對性向嘅疑惑，又大讚「自信凌駕於一切」。

Lyman 同Kakit十分投入。

對手蕾安C組有Tsoul做隊長，本身可以好放心，而佢為咗自選項目，搵咗已出局嘅Cho Lewis幫手重新編曲《柴灣角街》。不過，排練期間，Cho Lewis突然表示唔可以再幫手，事關「 藍組有人知佢幫紅組」，為咗唔令隊友有hard feeling，所以只能收手，而Tsoul 亦好明白佢嘅難處。

Cho Lewis 本身幫紅組改編。

不過藍組呢一個舉動惹嚟網民反感，除咗係因為當時 Cho Lewis已出局，而喺Fung莎B組為《B.A.D》嘅高踭鞋感到頭痛時，最後都係向已出局嘅紅組成員阿O求助，唔少網民同問「點解借鞋又得？」 之不過，Cho Lewis 處境又係尷尬，事關《B.A.D》都係由佢改編，可能連佢自己都估唔到成件事就係咁剛剛好。