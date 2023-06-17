香港小姐2023｜網紅佳麗爆港姐面試內幕　大開眼界呼：不要太荒謬

無綫年度選美盛事《2023香港小姐競選》第一輪面試日前（10日）在將軍澳電視城舉行，共有89名參選佳麗到場。昨日 (16日) 舉行了次輪面試，除了有首輪晉級的佳麗再次出現，亦有不少佳麗是首次現身的新面孔。

今屆參選的佳麗有不少是來自內地的女生，部分更是網紅，首輪面試後她們都有在社交網分享當日的經歷。其中來自湖南長沙的23歲Sierra，在是次面試完後便在晚上於小紅書拍片大爆當中情況，以「普通人參加香港小姐是什麼體驗... (當日吐槽版) ，大呻面試過程極辛苦。昨日另一位參選佳麗嘿莉亦在小紅書拍片大爆自己於首輪面試時的內幕。

現年23歲的嘿莉來自廣東，碩士畢業於香港中文大學，在小紅書擁近8萬粉絲。她在該片的文案寫道：「誰告訴我選港姐是阿儀的水平啊？家人們我去面試了，玩得就是真實。」她一開始就吐槽在首輪面試當日被傳媒影得好醜的照片。她表示由於面試期間全程被沒收手機，什麼也拍不到，只能說說她的感受和現場情況。她說：「我完蛋了」心知自己會落選。

嘿莉是小紅書網紅。(小紅書截圖)

嘿莉說她身旁的參選佳麗不少都是高學歷且曾在外國留學，各種大美女、校花，還有各國混血兒，例如法國、英國的，她笑言自己是：「我這個假菲律賓混」。此外，也有各種大長腿，兼比她年輕的，佳麗質素之高令她大開眼界並自知無望，她根本就是不夠爭一席位。她說：「你叫我怎麼選？選香港搞笑小姐嗎」她由早上8時起床出發，直到晚上10時多才離開電視城：「十幾個小時沒有手機，在那裡干等。」

她還表示現場有候選佳麗是她的粉絲：「甚至有兩、三個粉絲荒謬到是看了我視頻才知道選港姐，被我motivated才報名的。你們不要太荒謬啊。」